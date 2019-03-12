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      Теперь политикам можно честно рассказать обо всех своих нечестных доходах, – эксперт

      Вот оно как 28 Читати новину українською

      Об отмене статьи за незаконном обогащении и политиках и чиновниках, которые теперь могут праздновать по этому поводу – в программе "Вот оно как" с Денисом Бигусом и Алисой Юрченко рассказала исполнительная директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

      – Это все абсолютно серьезно. Решение Конституционного суда – это не просто решение обычного суда, ведь такие решения являются частью Конституции, которая имеет высшую юридическую силу в Украине. Поэтому если конституционная норма говорит, что это больше не преступление, то все, кто привлекался за это преступление, больше не получат наказания. НАБУ масштабно закрывает дела по этой статье.

      Фигурант скандала с "Укроборонпромом" рассказал, как попал в оборонный бизнес – читайте в предыдущем выпуске "Вот оно как"

      О деле легализации преступных доходов Мирослава Продана

      – Легализация может дальше оставаться, потому что все зависит от того, что это за доходы и какие доказательства есть в НАБУ, что они действительно преступного происхождения. Это сначала нужно доказать. Следовательно, теоретически легализация может оставаться, но я уверена, что отмена статьи за незаконное обогащение уменьшит шансы довести до суда статью.

      – Легализация – это намного сложнее преступление и он зависит от количества самих активов, которые были легализованы. Поэтому за него можно получить реальный приговор. Честно говоря, и по незаконному обогащению, и по легализации в Украине еще нет достаточно судебной практики, ведь приговоров у нас еще по этому не было.

      Об отмене статьи за незаконное обогащение

      Что такое незаконное обогащение? Это преступление, которое предусмотрено международной конвенцией ООН. Суть его заключается в том, что если человек занимает государственную должность и получает доходы, превышающие его официальные доходы, и легальность этих состояний невозможно доказать – тогда человек должен получить наказание.

      – Это преступление касается исключительно тех лиц, которые занимают государственную должность. Ведь они имеют более высокий уровень ответственности за их действия, и более высокий уровень внимания.

      Именно поэтому в 2014 году после Майдана мы нашли простой способ привлечь к ответственности коррупционеров – мы ввели два инструмента. Первый – электронное декларирование, в которых госслужащие должны открыть все свои активы, внести свою наличность и компании, зарегистрированные на оффшорах и даже коллекцию ювелирных украшений жены.

      – За это закон предусматривает два вида ответственности: уголовную (за ложь или недостоверную информацию) и ответственность за незаконное обогащение. То есть если человек внес виллы, пароходы и самолеты, но за время его пребывания на госдолжности он не имел официальных доходов, а зарплата не позволила бы приобрести такие состояния, тогда этого работника можно было бы привлечь к ответственности.

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      – Задумка была такова: у нас создается новый орган – Антикоррупционное бюро, которому эти инструменты вручают. Вот, проверяйте декларации. Однако эта конструкция была разрушена решением Конституционного суда. Потому что сейчас получается – можно честно признаться, что у тебя роскошный дом, записанный на жену, или коллекция автомобилей "Ролс Ройс", или компания в Турции, на которую записаны отели.

      И тебе за это ничего не будет, потому что нет возможности привлечь тебя к ответственности за то, что ты просто не подтвердил легальных доходов. Это одновременно и прозрачность, и безнаказанность. Теперь политикам можно честно рассказать обо всех своих нечестных доходах, можно задекларировать все необоснованные активы. Теперь ответственности за это не будет.

      Как такое решение объяснил Конституционный суд

      – Первый аргумент – что норма нечетко определена. То есть статья о незаконном обогащении неконституционна, так как норма так выписана, что не имеет четкой правовой определенности. Но у нас это можно сказать о каждой второй статье в Уголовном кодексе.

      – Второй аргумент от Конституционного суда – что здесь нарушаются права человека, потому что у нас Конституция гарантирует, что все невиновны, пока это не докажет прокуратура. Здесь якобы сам чиновник должен доказывать что-то. Такой вывод Конституционного суда свидетельствует либо об их абсолютной непрофессиональности как юристов, либо о политической заангажированности. И я не знаю, что хуже в этой ситуации.

      – Однако, были четверо судей Конституционного суда, которые сказали, что они не согласны с таким решением. Более того, судья Головатый даже подготовил особое мнение, в котором рассказал, почему он считает это неправильным.

      Кто может праздновать из-за отмены статьи за незаконном обогащении

      Подозрение относительно незаконного обогащения Юлии Тимошенко

      – У нас была попытка заставить правоохранительные органы зарегистрировать уголовное производство в отношении Юлии Тимошенко за незаконное обогащение. Мы считаем, что признаки этого преступления заключается в том факте, что она пользуется американскими лоббистами.

      – Есть доказательства в Минюсте США, которые четко отражают, что в Соединительных штатах лоббистская группа Боба Ливингстона за 50 тысяч долларов в месяц постоянно договаривается с американскими политиками, который убеждает встретиться с Тимошенко. Там даже написаны возможные даты. То есть они точно согласовывают встречи с кандидатом в президенты. Но сама Юлия Владимировна говорит, что она не знает ничего, а никаких лоббистов нет.

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      – Это можно было бы проверить в рамках расследования преступления незаконного обогащения. Потому что есть основания полагать, что она как нардеп несет большие затраты – 50 тысяч долларов в месяц, зато официальных источников для покрытия этих расходов она не имеет. Мы написали заявление в НАБУ и САП, но они отказались расследовать это производство. Мы даже обращались к Луценко, который был обязан начать это производство, а он перепоручил это САП, которые отдали это НАБУ.

      – Но рано или поздно мы бы их дожали, но с данным решением КС уже нет смысла бороться за начало расследования по этому делу.

      Незаконное обогащение Павла Демчины

      – К декларации СБУ не так легко получить доступ даже для НАБУ. Потому что в Украине Служба безопасности почему-то решила, что для них должен быть особый закон для декларирования и создала свой секретный порядок декларирования своих активов.

      – В публичном доступе нет декларации Демчины. Мы сейчас ведем процесс суда по этому поводу с СБУ, и поняли, что у них есть какой-то подвал, где в сейфе под секретным ключом хранятся их декларации. Относительно незаконного обогащения Демчины был проект подозрения от НАБУ, но здесь почему-то Холодницкий решил, что он плох и не подписал его.

      Дело против Геннадия Труханова

      – По нашей информации, 65 уголовных производств было в отношении незаконного обогащения. В частности, против мэра Одессы Геннадия Труханова уже закрыли одно уголовное дело, но у него еще остается достаточно серьезное дело – по выводу средств из местного бюджета. Но ему это не удалось, потому что это была, по сути, коррупционная сделка.

      – Это дело до сих пор слушается в суде. Честно говоря, у меня нет больших надежд на это дело, потому что оно слушается в одесском суде ежедневно с утра до вечера. Это беспрецедентное дело для украинских судов, так быстро дела у нас нигде не слушались. Но это плохо, потому что до июня, когда у нас уже будет работать Антикоррупционный суд, мы получим решение по Труханову и в первой, и во второй инстанции.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Судьи Вот оно как е-декларирование Мирослав Продан НАБУ Геннадий Труханов Юлия Тимошенко - новости Коррупция Законодательство
      Источник: 24 Канал
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