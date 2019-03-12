Тепер політикам можна чесно розповісти про всі свої нечесні доходи, – експертка

Про скасування статті за незаконне збагачення та політиків і чиновників, які тепер можуть святкувати з цього приводу – у програмі "Он воно як" з Денисом Бігусом та Алісою Юрченко розповіла виконавча директорка Центру протидії корупції Дарина Каленюк.

– Це все абсолютно серйозно. Рішення Конституційного суду – це не просто рішення звичайного суду, адже такі ухвали є частиною Конституції, яка має найвищу юридичну силу в Україні. Тому якщо конституційна норма говорить, що це більше не злочин, то всі, хто притягувався за цей злочин, більше не отримають покарання. НАБУ масштабно закриває справи за цією статтею.

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Про справу легалізації злочинних доходів Мирослава Продана

– Легалізація може далі лишатися, бо все залежить від того, що це за доходи і які докази є в НАБУ, що вони дійсно злочинного походження. Це спочатку потрібно довести. Отже, теоретично легалізація може лишатися, але я впевнена, що скасування статті за незаконне збагачення зменшить шанси довести до суду цю статтю.

– Легалізація – це набагато складніший злочин і він залежить від кількості самих активів, які були легалізовані. Тому за нього можна отримати реальний вирок. Чесно кажучи, і по незаконному збагаченню, і по легалізації в Україні ще немає достатньої судової практики, адже вироків в нас ще по цьому не було.

Про скасування статті за незаконне збагачення

– Що таке незаконне збагачення? Це злочин, який передбачений міжнародною конвенцією ООН. Суть його полягає в тому, що якщо людина займає державну посаду і отримує статки, які перевищують її офіційні доходи, і легальність цих статків неможливо довести – тоді людина повинна отримати покарання.

– Цей злочин стосується виключно тих осіб, які займають державну посаду. Адже вони мають вищий рівень відповідальності за їхні дії, і вищий рівень уваги.

Саме тому у 2014 році після Майдану ми знайшли простіший спосіб притягнути до відповідальності корупціонерів – ми запровадили два інструменти. Перший – електронне декларування, у яких держслужбовці мають відкрити всі свої активи, внести свою готівку та компанії, що зареєстровані на офшорах і навіть колекцію ювелірних прикрас дружини.

– За це закон передбачає два види відповідальності: кримінальну (за брехню чи недостовірну інформацію) та відповідальність за незаконне збагачення. Тобто, якщо особа внесла вілли, пароплави та літаки, але за час її перебування на держпосаді вона не мала цих офіційних доходів, а зарплата не дозволила б придбати такі статки, тоді цього працівника можна було б притягнути до відповідальності.

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– Задумка була така: в нас створюється новий орган – Антикорупційне бюро, якому ці інструменти вручають. Ось, перевіряйте декларації. Проте ця конструкція була зруйнована рішенням Конституційного суду. Бо що зараз виходить – можна чесно признатися, що в тебе є розкішний будинок, записаний на дружину, чи колекція автомобілів "Ролс Ройс", чи компанія в Туреччині, на яку записані готелі.

І тобі за це нічого не буде, тому що немає можливості притягнути тебе до відповідальності за те, що ти просто не підтвердив легальних доходів. Це одночасно і прозорість, і безкарність. Тепер політикам можна чесно розповісти про всі свої нечесні доходи, можна задекларувати всі необґрунтовані активи. Тепер відповідальності за це не буде.

Як таке рішення пояснив Конституційний суд

– Перший аргумент – що норма нечітко визначена. Тобто стаття за незаконне збагачення – неконституційна, тому що норма так виписана, що не має чіткої правової визначеності. Але в нас це можна сказати стосовно кожної другої статті в Кримінальному кодексі.

– Другий аргумент від Конституційного суду – що тут порушуються права людини, тому що в нас Конституція гарантує, що всі невинні, доки це не доведе прокуратура. Тут начебто сам чиновник має доводити щось. Такий висновок конституційного суду свідчить або про їх абсолютну нефаховість як юристів, або про політичну заангажованість. І я не знаю, що гірше в цій ситуації.

– Проте, були четверо суддів Конституційного суду, які сказали, що вони не погоджуються з таким рішенням. Більше того, суддя Головатий навіть підготував окрему думку, в якій розповів, чому він вважає це неправильним.

Хто може святкувати через скасування статті за незаконне збагачення

Підозра щодо незаконного збагачення Юлії Тимошенко

– У нас була спроба змусити правоохоронні органи зареєструвати кримінальне провадження стосовно Юлії Тимошенко за незаконне збагачення. Ми вважаємо, що ознаки цього злочину є в тому факті, що вона користується американськими лобістами.

– Є докази у Мін’юсті США, які чітко відображають, що в Сполучних штатах лобістська група Боба Лівінгстона за 50 тисяч доларів в місяць постійно домовляється з американськими політиками, який переконує зустрітися з Тимошенко. Там навіть написані ймовірні дати. Тобто вони точно узгоджують зустрічі з кандидаткою у президенти. Але сама Юлія Володимирівна говорить, що вона не знає нічого, а ніяких лобістів немає.

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– Це можна було б перевірити в рамках розслідування злочину незаконного збагачення. Тому що є підстави вважати, що вона як нардеп зазнає великих витрат – 50 тисяч доларів в місяць, натомість офіційних джерел щоб покрити ці розходи вона не має. Ми написали заяву в НАБУ та САП, але вони відмовилися розслідувати це провадження. Ми навіть зверталися до Луценка, який був зобов’язаний почати це провадження, а він передоручив це САП, які віддали це НАБУ.

– Проте рано чи пізно ми б їх дотиснули, але з даним рішенням КС вже немає сенсу боротися за початок розслідування у цій справі.

Незаконне збагачення Павла Демчини

– До декларації СБУ не так легко отримати доступ навіть для НАБУ. Тому що в Україні Служба безпеки чомусь вирішила, що для них має бути особливий закон для декларування і створила свій секретний порядок декларування своїх активів.

– В публічному доступі немає декларації Демчини. Ми зараз ведемо процес суду щодо цього з СБУ, і зрозуміли, що в них є якийсь підвал, де в сейфі під секретним ключем зберігаються їхні декларації. Стосовно незаконного збагачення Демчини був проект підозри від НАБУ, але тут чомусь Холодницький вирішив, що вона погана і не підписав її.

Справа проти Геннадія Труханова

– За нашою інформацією, 65 кримінальних проваджень було стосовно незаконного збагачення. Зокрема, проти мера Одеси Геннадія Труханова вже закрили одну кримінальну справу, але в нього ще лишається досить серйозна справа – щодо виведення коштів з місцевого бюджету. Але йому це не вдалося, тому що це була, по суті, корупційна оборудка.

– Ця справа досі слухається в суді. Чесно кажучи, в мене немає великих надій на цю справу, тому що вона слухається в одеському суді щодня зранку до вечора. Це безпрецедентна справа для українських судів, так швидко справи в нас ніде не слухалися. Але це погано, тому що до червня, коли в нас вже буде працювати Антикорупційний суд, ми отримаємо рішення по Труханову і в першій, і в другій інстанції.