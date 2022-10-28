Даже погода против Путина: аномально теплая осень в Европе разрушает планы России

В этом году в мире наблюдается аномально теплая осень, чем не на шутку обеспокоены ученые, ведь это может свидетельствовать о глобальных изменениях климата. А миллионы европейцев выдохнули с облегчением, потому что на фоне повышения цен на топливо, они смогут дольше не включать отопление.

Так, во Франции и Испании, где в это время гораздо холоднее погода, люди все еще могут купаться в водоемах, ведь температурой воды сейчас составляет 20-21 градус. Аномально тепло также в Великобритании. Более того, во Франции за последние 10 дней зафиксировали температуру, которая на пять-шесть градусов выше нормы.

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Цены на газ в Европе падают

Однако такая погода позволяет не только наслаждаться солнцем. На фоне изменения климата в Европе падают цены на газ, потому что хранилища газа уже заполнены. Так, во время торгов в понедельник цены на газ упали на 17%, а падение до августовского пика цен на газ составило более 70%. Также опустились биржевые цены на газ. Как свидетельствуют данные биржи ICE, впервые с 14 июня цена на природный газ в Европе опустилась ниже 1000 долларов США за тысячу кубометров.

Также аномально теплый октябрь влияет на настроения покупателей и существенное снижение использования газа. По данным экспертов, сейчас европейские страны потребляют на 20% меньше газа, чем потребляли в это же время прошлого года.

Спрос действительно низкий, как потому, что погода очень мягкая, так и потому, что люди и предприятия начинают экономить.

– сказал Том Маржец-Мансер из ICIS.

Еще одна причина снижения цен – заполненность европейских газовых хранилищ более чем на 90%. Как сообщил Bloomberg, такая теплая погода вместе с заполненными хранилищами ослабили в Европе страх относительно возможного дефицита газа этой зимой.

Газовый шантаж России

Напомним, что Россия прекратила поставки газа в Европу, требуя снятия санкций с "Газпрома" и разблокирования "Северного потока-2", ведь это источники огромных доходов для бюджета страны-террориста. Россия надеялась, что Европа в результате шантажа "приползет на коленях" или "замерзнет насмерть", однако такие угрозы и шантаж имеют все меньшее влияние.

В Европе действительно определенное время цены росли. Сначала – из-за отмены карантина, введенного из-за COVID-19. Тогда снова на полную мощность заработало много предприятий, нуждавшихся в большей энергии. Эта ситуация оказала беспрецедентное давление на поставщиков.

Следующий скачок цен произошел из-за полномасштабного вторжения России в Украину и введения санкций против страны-агрессора. Цивилизованные страны Европы начали отказываться от ресурсов из России, ранее поставлявшей 40% газа, и искали новых поставщиков. Естественно, эти конфигурации привели и к росту цен.

А уже летом 2022 года Россия и сама стала искусственно ограничивать поставки газа в Европу. Это ей нужно, как отмечалось выше, чтобы принудить Запад к переговорам и ослаблению санкций. Поэтому в августе цены достигли своего максимума, а именно 3 500 долларов США за тысячу кубометров газа.

В конце сентября внезапно произошли взрывы на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" , из-за чего поставки газа из России прекратились полностью. Итветственность за это Европа возложила на Россию. Подозрения этого усиливает и то, что Кремль после подрывов газопроводов заявил, что исправной осталась только одна нить "Северного потока-2", запуск которого заблокирован из-за войны России в Украине. Здесь же Россия предложила решение этого вопроса – она потребовала снять санкции и разблокировать работу газопровода, чтобы возобновить поставки газа.

От этого сценария в Европе отказались. Более того, даже Германия, которая более зависима от российского газа, по состоянию на октябрь досрочно заполнила свои хранилища на 95% перед зимой.

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