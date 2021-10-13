Тепло будет не всем: когда в Ивано-Франковске начнется отопительный сезон
Источник:24 канал
Отопительный сезон в Ивано-Франковске все же стартует. Однако тепло будет не всем. С 18 октября в городе официально начнут запуск систем централизованного отопления.
Некоторые квартиры не получат отопление 18 октября
В первую очередь тепло подадут в больницы и образовательные учреждения. Впоследствии и в жилой фонд. Впрочем, ряд домов, которые переходят на индивидуальное отопление, рискуют остаться с холодными батареями.
К теме Ивано-Франковску не хватает газа, чтобы начать отопительный сезон
Речь идет о 16 адресах, в которых сети централизованного отопления уже демонтировали, а системы автономного отопления еще до конца не установили.
"В некоторых домах работы сделаны на половину. Ускорять работников будут газовые хозяйства, чтобы могли закончить те работы, которые начаты в домах", – заместитель городского головы Ивано-Франковска Руслан Гайда.
В Ивано-Франковске могут отказаться от централизованного отопления
Поэтому городской голова дал поручение – поддержать людей деньгами. В частности, проработать вариант выделения единовременного пособия из городского бюджета на проведение газовых сетей таким абонентам. Он отметил, что полное отключение от централизованного отопления – это одна из приоритетных задач для Франковска.
Чем быстрее мы это сделаем, чем быстрее отмучаемся, тем быстрее не будет проблем с отопительным сезоном. Наша задача – второй город после Ужгорода, который отключится от централизованного отопления. Это задача, которая стоит перед городом,
– резюмировал мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
По планам франковских реформаторов области ЖКХ, в 2022 году от централизованного отопления должны отключить 300 домов. При этом в школах и садиках должны построить современные котельные.
В Ивано-Франковске 18 октября начнется отопительный сезон: смотрите видео