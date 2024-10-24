ВВС Турции ударили по объектам курдов в Сирии и Ираке после теракта в Анкаре: видео

После теракта, случившегося в Анкаре 23 октября, турецкие военно-воздушные силы ударили по объектам Рабочей партии Курдистана. Речь идет об объектах в Сирии и Ираке.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Турции, передает CNN. В сети также появилось видео с вероятной атакой курдских объектов турками.

К теме В Анкаре прогремел взрыв на объекте аэрокосмической корпорации: там модернизируют F-16

Что известно об операции ВВС Турции против курдов

В Минобороны Турции отметили, что военные нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана в северном Ираке и северной Сирии с целью устранения террористических нападений на общественность и установления безопасности для своих граждан и границы.

В заявлении отмечается, что 32 цели террористов успешно уничтожены, а воздушные операции все еще продолжаются.

До этого министр внутренних дел Али Ерликая заявил, что исполнители нападения в Анкаре, скорее всего, были членами РПК.

В турецком министерстве также отметили, что многие террористы после теракта в Анкаре были нейтрализованы путем использования максимального количества внутренних и национальных сил в проведенных операциях.

В сети также распространяют видео с предполагаемой работой турецких военно-воздушных сил по курдским объектам. Где именно сняли эти кадры в Сирии или в Ираке – точно неизвестно.

Турция ударила по объектам курдов в Сирии и Ираке: смотрите видео

К слову, в Анкаре теракт 23 октября произошел на объекте аэрокосмической корпорации, где слышали взрывы и выстрелы. По обновленной информации, число жертв увеличилось до 5, ранения получили 22 человека.