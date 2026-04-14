Теракт в Броварах: СБУ "по горячим следам" сорвала побег исполнителей взрыва
В Броварах Киевской области произошел взрыв возле частного дома, в результате которого пострадал 36-летний мужчина. Двух исполнителей теракта задержали в течение нескольких часов после преступления.
По данным следствия, они действовали по заказу спецслужб российской федерации. Об этом сообщает СБУ.
Что известно о преступниках?
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержала двух мужчин, которых подозревают в совершении террористического акта в Броварах Киевской области.
Операцию провели "по горячим следам" – исполнителей удалось найти и задержать в течение нескольких часов после взрыва.
По данным следствия, взрыв произошел вечером 13 апреля возле одного из частных домов в Броварах. В результате инцидента 36-летний мужчина получил легкие телесные повреждения. Правоохранители установили, что сработало самодельное взрывное устройство, которое было заранее заложено возле забора.
Для дистанционного подрыва устройство активировали с помощью телефонного звонка. Кроме того, злоумышленники установили мобильный телефон для фиксации взрыва, закрепив его на уличной электроопоре. После взрыва следователи и взрывотехники оперативно прибыли на место происшествия и начали сбор доказательств.
Правоохранители установили, что к преступлению причастны двое мужчин – 23-летний житель Броваров и его 17-летний сообщник из Черновицкой области. Младшего фигуранта задержали на вокзале в городе Могилев-Подольский Винницкой области, когда он пытался выехать за пределы Украины.
Во время обысков у подозреваемых изъяли телефоны, SIM-карты, электросеры и одежду, которую они, вероятно, использовали во время подготовки и совершения теракта. В СБУ отмечают, что фигуранты действовали по указаниям куратора из спецслужб России, который обещал им денежное вознаграждение.
Теракт в Броварах / Фото СБУ и Нацполиции
Следователи квалифицируют событие как террористический акт, уголовное производство открыто по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины. В СБУ призывают граждан быть бдительными и сообщать о любых подозрительных предметах, лиц или попытках вербовки со стороны вражеских спецслужб.
Что известно о теракте?
В частном секторе Броваров произошел взрыв самодельного взрывного устройства возле одного из домов. Взрыв прогремел поздно вечером 13 апреля, после чего на место сразу прибыли полиция и взрывотехники.
В результате инцидента пострадал по меньшей мере один человек, его ранения не являются смертельными. По предварительным данным следствия, устройство было заранее заложено возле забора частного дома. Подрыв был осуществлен дистанционно – вероятно, через телефонный звонок или мобильное устройство.
Правоохранители квалифицировали произошедшее как террористический акт и начали оперативное расследование. В течение нескольких часов после взрыва СБУ и полиция задержали двух подозреваемых исполнителей. Следствие рассматривает версию, что злоумышленники действовали по заказу российских спецслужб и готовили подрыв за вознаграждение.