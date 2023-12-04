Сплошное издевательство над человеком, – автор расследования рассказала о пытках в Еленовке

Более года назад российские военные совершили теракт в колонии в Еленовке. Журналисты полгода работали над идентификацией коллаборантов, а также окупантов, причастных к этому преступлению.

Автор расследования Евгения Моторевская дала интервью. В нем она поделилась, что удалось установить журналистам за это время. Она также рассказала о пытках в Еленовке.

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Колония в Еленовке – бывшая законсервированная тюрьма

Надо понимать, что все пребывание в селе Еленовка является сплошным издевательством над человеком. Это бывшая законсервированная тюрьма: там нет ни условий содержания, там не было ни нормального питания, там не было даже воды,

– говорит она.

По словам Моторевской, пленные пили техническую воду. Журналистам рассказывали, что делали из футболок импровизированные марли, чтобы хоть как-то очистить воду от ржавчины и других содержащихся в ней элементов.

Если говорить о физических пытках, во время которых использовали специальные средства и инструменты, то им в основном подвергались украинским защитникам – защитникам Мариуполя. Их могли избивать, унижать. Что касается гражданских, то их не пытали часами в Еленовке.

То, что нам рассказывали свидетели событий. Была специальная комната. Она находилась в помещении дисциплинарного изолятора тюрьмы. На втором этаже удерживали украинских женщин-военнослужащих, а на первом этаже происходили пытки. И вот именно женщины были свидетелями, месяцами они наблюдали, как коллаборанты по приказу россиян пытали украинских мужчин,

– добавила расследовательница.

Журналистам рассказали, что пленных очень сильно избивали. И что после нескольких часов пыток они не могли самостоятельно передвигаться. Кого-то без сознания, а кого-то в полуобмороке выводили из комнат, отправляя либо в бараки, либо на второй этаж, в камеру дисциплинарного изолятора. В ДИЗО были в основном женщины. И они за всем этим смотрели. Делились, что все сопровождалось криками и стонами других людей.

К примеру, Марьяна Мамонова, которая была беременна в плену, вспоминала реакцию на звуки разрывающегося скотча. Когда его слышали, то понимали, что сейчас начнутся пытки. А все потому, что украинских мужчин скотчем приматывали к креслам, каким-то предметам, мебели в комнатах, а после этого часами их избивали.

Мы напрямую не общались с людьми, которых пытали электротоком, но эксперты ООН, с которыми мы говорили для этого фильма, сказали нам, что эта информация есть в их рапортах, что им также удалось зафиксировать показания украинских военнослужащих, подвергавшихся пыткам в Еленовке именно током. И это считается жесточайшей формой пыток,

– добавила расследовательница.

Кто отдавал приказы о пытках

Как отметила расследовательница, Еленовка – лагерь как для военнопленных, так и для гражданских заложников. По крайней мере, в таком статусе она работала с 24 февраля 2022 года. И уже к середине мая того же года ее полностью администрировали коллаборанты.

Речь идет о выходцах из Донецкой области. Ее руководящий состав, который отдавал приказы пытать или не прекращал этого, даже если соответствующих команд не давал, – бывшие украинцы. Те, с кем до 2014 года мы жили в одной стране.

А когда в Еленовку привезли защитников Мариуполя из Азовстали, где преимущественно был Азов… Все знают очень особое отношение россиян к Азову. Тогда уже, понимая статус, в эту тюрьму приехали россияне, и ее уже администрировали сотрудники Службы исполнения наказаний России,

– уточнила она.

Рядовые сотрудники, тюремщики, сменявшиеся несколько недель. Они из Краснодарского края приезжали в командировку. Или прибывали из других очень отдаленных уголков России. Были 3 – 4 недели и возвращались домой.

В то же время расследователям удалось установить одного человека. Речь идет о военного Службы наказаний России, чиновника из Москвы. Он на оккупированной территории пробыл больше месяца. И он отвечал за пребывание в Еленовке защитников Мариуполя, Азовстали.

И его мы считаем одним из тех, кто должен отвечать за преступления в Еленовке, потому что он, как человек, находившийся где-то на горе иерархии, никак не противодействовал, даже не пытался обеспечить хотя бы минимально нормальные условия содержания военнослужащих в плену,

– говорит она.

Расследовательница добавила, что Украина выполняет Женевские конвенции. И она подчеркнула, что даже нельзя сравнивать условия, в которых содержатся российские военнопленные.