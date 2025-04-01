Хотели заминировать пикап мобильной огневой группы: на Днепропетровщине мужчины готовили теракт

Завербованные российские агенты готовили два теракта на Днепропетровщине. Одной из целей был пикап мобильной огневой группы ВСУ.

Обоих предателей задержали "на горячем". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Целями террористов были внедорожник МВГ и здание ТЦК

Было установлено, что первой целью террористов был пикап мобильной огневой группы ВСУ. Они должны были под авто подложить самодельное взрывное устройство и взорвать его, осуществив вызов телефон, что прикрепили к взрывчатке.

Следующим заданием агентов был теракт возле ТЦК в Никопольском районе.

Оба агента были задержаны, когда они снарядили СВП и провели доразведку вблизи первой "цели" – пикапа мобильной огневой группы,

– рассказали в СБУ.

Во время задержания у злоумышленников нашли 3 килограмма взрывчатого вещества с детонатором. Все это они спрятали в пластмассовую канистру с металлическими гайками.

Следствие установило, что оба вражеских агентов были местными жителями. Один из них к тому же – рецидивист, ранее судимый за кражи.

На крючок российских спецслужб мужчины попали, в поисках "легких" денег в телеграмм-каналах.

Сейчас им вручили подозрение по факту подготовки теракта. За это преступление предусматривается наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.