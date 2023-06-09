Более того, страна-агрессор активно распространяет фейки по поводу катастрофы, обвиняя во всем Украину. С государствами, СМИ которых приветствуют пророссийские нарративы, нужно усердно работать. Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давидюк.
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Все станет на свои места
Но есть пропагандисты вроде Такера Карлсона, с которыми ничего не поделаешь. Это имитация свободы слова, стандартов. На самом деле, это политическая пропаганда и игра в пользу одного из политических кандидатов. Сейчас российская пропагандистская вертикаль по всему миру пытается оболгать нас. Но наша задача – донести правду.
Мы должны больше показывать реальную ситуацию. Президенту, за которым самое большое медиа внимание, нужно ехать на эвакуацию в Херсонскую область, чтобы показать, что там происходит, какие это ужасы. Тогда все поймут – Украина никогда не решилась бы на такие поступки,
– заметил политолог.
Единственная сторона, на чьей совести страшная катастрофа – русская. Гипотетически, даже если "дамбу прорвало", кто ответственен, когда такое случается на оккупированной территории? Конечно, оккупант. В любом случае виновата Россия.
Следует действовать быстро и компетентно. Нам нужна 100% убежденность. Украина должна выступить с предложением независимой комиссии – пусть все заходят. Но не российские друзья – Бразилия, Турция, Казахстан, Беларусь, а реально независимые страны, которые могут произвести расследование,
– подчеркнул Давидюк.
Нам скрывать нечего. Увидим, как скоро вся эта история исчерпает себя и все станет на свои места.
Давидюк о том, как бороться с российской пропагандой по подрыву ГЭС: смотрите видео
Турция предлагает создать комиссию
- Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главой Турции Реджепом Эрдоганом. Последний заявил, что для детального расследования подрыва на Каховской дамбе может быть создана комиссия с участием экспертов воюющих сторон, ООН и международного сообщества, включая Турцию.
- При этом Эрдоган продолжил подчеркивать необходимость соблюдения метода переговоров, как в отношении зернового коридора.
- В свою очередь, украинский лидер рассказал о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС, в частности о рисках для ЗАЭС. Также он передал список неотложных потребностей Украины для ликвидации бедствия.