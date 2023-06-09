Ба більше, країна-агресорка активно поширює фейки щодо катастрофи, звинувачуючи в усьому Україну. З державами, ЗМІ яких вітають проросійські наративи, потрібно ретельно працювати. Про це 24 каналу сказав політолог Микола Давидюк.

До теми Каховську ГЕС підірвала диверсійна група окупантів

Все стане на свої місця

Але є пропагандисти на кшталт Такера Карлсона, з якими нічого не зробиш. Це імітація свободи слова, стандартів. Насправді це політична пропаганда й гра на користь одного з політичних кандидатів. Зараз російська пропагандистська вертикаль по всьому світу намагається забрехати нас. Але наше завдання – донести правду.

Ми маємо більше показувати реальну ситуацію. Президенту, за яким найбільша медіаувага, треба їхати на евакуацію в Херсонщину, аби показати, що там відбувається, які це жахи і страхіття. Тоді усі зрозуміють – Україна ніколи не наважилася б на такі вчинки,

– зауважив політолог.

Єдина сторона, на чиїй совісті жахлива катастрофа – російська. Гіпотетично, навіть якщо "дамбу прорвало", хто відповідальний, коли таке трапляється на окупованій території? Звісно, окупант. У будь-якому випадку винна Росія.

Слід діяти швидко й компетентно. Нам потрібна 100% переконаність. Україна має виступити з пропозицією незалежної комісії – нехай усі заходять. Але не російські друзі – Бразилія, Туреччина, Казахстан, Білорусь, а реально незалежні країни, які можуть зробити розслідування,

– наголосив Давидюк.

Нам ховати немає чого. Побачимо, як швидко уся ця історія вичерпає себе, і усе стане на свої місця.

Давидюк про те, як боротися з російською пропагандою щодо підриву ГЕС: дивіться відео

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