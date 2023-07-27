В Еленовке взрывы были снаружи и внутри колонии: расследователи воспроизвели момент теракта

Свидетели говорят, что в ночь на 29 июля в Еленовке произошло три взрыва. Один за территорией колонии, еще два – в бараке, где удерживали 193 азовцев.

Расследователи, которые общались со свидетелями жестокого теракта, установили место и время трагедии.

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Где произошло 3 взрыва в колонии в Еленовке

Первый взрыв, прогремевший в бараке, произошел точно в районе входных ворот, отделявших главное помещение от условной кухни.

Второй – вероятно, в углу за будкой, где азовцы проводили совещание. Именно там образовалась дыра в стене, через которую позже выходил "Лемко", и которой нет ни на одном фото из колонии.



Вероятные места взрывов в Еленовке / Медиа инициатива по правам человека

Воспоминания азовцев об этом моменте

Приблизительно в 23:30 28 июля прогремел первый взрыв. За территорией колонии что-то упало.

Я еще не спал. Вспышка была очень длинной. Я посмотрел на окна — все ли цели. Были целые,

– сказал "Лемко".

От взрыва проснулся и "Хасан", потому что взрыв был очень близко к нему. Парень с позывным "Кипиш", который был поваром, пошел смотреть, что произошло. "Хасану" было неинтересно, потому что в том районе стояла "арта", которая работала каждый день и иногда по ней прилетало в ответ. Он лег дальше спать. Но дальше раздался второй взрыв – уже в бараке. Это произошло примерно в 23:45.

"Лемко" вспомнил, как проснулся от того, что тело жжет и стекает кровью. Момент взрыва "Лемко" не видел, однако его видел Кирилл Масалитин с позывным "Масло", который говорит, что в тот момент находился в своей постели на втором ярусе.

Было три взрыва. От первого я проснулся. Где-то за территорией начали работать "Грады", они постоянно работали. Я соскочил с кровати, стал думать, что происходит. Смотрел именно в сторону выхода из ангара, и вдруг раздался второй взрыв. И пока я стоял и не мог понять, что происходит, раздался третий взрыв. Меня сбило взрывной волной, я упал под кровать,

– сказал Кирилл Масалитин.

Отметим, что миссия ООН по установлению фактов о теракте отвергла заявления российской стороны о том, что обстрел по Еленовке якобы производился с HIMARS. Анализ установил, что взрывы произошли точно не в результате падения этой ракеты. Однако что случилось миссии установить не удалось.