В Пакистане смертник на заминированном авто врезался в военный конвой: есть жертвы и раненые

В Пакистане самоубийца врезался на заминированной машине в военный конвой. Известно о более 10 погибших и десятках пострадавших.

Ударной волной были повреждены соседние здания. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на AFP.

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Смертник атаковал военных в Пакистане

В пакистанском округе Северный Вазиристан 28 июня террорист-смертник на заминированном авто атаковал военный конвой.

По данным СМИ, в результате нападения погибли по меньшей мере 16 человек. Еще около 20 ранены, включая гражданских. Некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Местные жители рассказали, что видели густой столб дыма над местом взрыва. В некоторых домах повылетали стекла, обвалились крыши.

Министр провинции Хайбер-Пахтунхва сообщил, что среди погибших по меньшей мере восемь сотрудников сил безопасности. Чиновник осудил теракт и выразил соболезнования семьям погибших.

Как передает индийское издание, ответственность за атаку якобы взяла группировка полевого командира Хафиза Гюля Бахадура, входящая в структуру пакистанского "Талибана".

К слову, в столице Сирии во время богослужения в греческой православной церкви произошёл теракт, приведший к многочисленным жертвам. Перед тем, как взорвать себя, террорист открыл огонь по присутствующим.