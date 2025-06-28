Ударною хвилею були пошкоджені сусідні будівлі. Про це пише 24 Канал з посиланням на AFP.

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Смертник атакував військових у Пакистані

В пакистанському окрузі Північний Вазиристан 28 червня терорист-смертник на замінованому авто атакував військовий конвой.

За даними ЗМІ, внаслідок нападу загинуло щонайменше 16 людей. Ще близько 20 поранено, включно з цивільними. Деякі з них перебувають у тяжкому стані.

Місцеві мешканці розповіли, що бачили густий стовп диму над місцем вибуху. В деяких будівлях повилітали шибки, обвалились дахи.

Міністр провінції Хайбер-Пахтунхва повідомив, що серед загиблих щонайменше восьмеро співробітників сил безпеки. Урядовець засудив теракт і висловив співчуття родинам загиблих.

Як передає індійське видання, відповідальність за атаку нібито взяло угруповання польового командира Хафіза Гюля Бахадура, що входить до структури пакистанського "Талібану".

До слова, у столиці Сирії під час богослужіння в грецькій православній церкві стався теракт, що призвів до численних жертв. Перед тим, як підірвати себе, терорист відкрив вогонь по присутніх.