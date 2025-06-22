Вечером 22 июня во время службы в греческой православной церкви Мар-Элиас (Святого Ильи Пророка) в Дамаске прогремел взрыв, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Теракт в Дамаске

Один из очевидцев сообщил агентству, что смертник подорвал себя внутри церкви. По меньшей мере 15 человек погибли в результате нападения. Также СМИ пишут о более двух десятках раненых.

RT Arabic сообщает, что террорист-смертник открыл огонь по мирным жителям, а затем взорвал пояс со взрывчаткой.

Взрыв в церкви в Дамаске: смотрите видео +18

К слову, в мае в Палм-Спрингс, Калифорния, произошел взрыв возле центра репродуктивного здоровья, в результате которого погиб один человек и по меньшей мере четверо получили ранения. ФБР рассматривает взрыв как теракт и расследует, международный или внутренний терроризм.