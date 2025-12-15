Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Sunday Morning Gerald.
О чем в последний раз говорил нападающий с матерью?
Верена Акрам, мать 24-летнего Навида Акрама, подозреваемого в совместном со своим отцом вооруженном нападении на пляже Бонди в Сиднее, где погибло 16 человек, отрицает причастность сына к преступлению.
По ее словам, Навид Акрам никогда не держал в руках оружие и не имел никакого отношения к терроризму. А за несколько часов перед стрельбой парень звонил ей и рассказывал, чем занимался в течение дня и какие планы еще имеет.
Он позвонил мне и сказал: "Мама, я только что поплавал. Я занимался дайвингом. Мы сейчас поедим и останемся дома, потому что очень жарко",
– цитирует его мать.
Верена Акрам отметила, что не узнает сына на фотографии стрелка с места нападения. Также женщина рассказала, что парень работал каменщиком, однако два месяца назад остался без работы из-за банкротства компании. В школьные годы Навид имел много друзей, но был не слишком общительным. Он увлекался рыбалкой, подводным плаванием, плаванием и физическими упражнениями.
"У него нет огнестрельного оружия. Он даже не выходит на улицу. Он не общается с друзьями. Он не пьет, не курит, не ходит в плохие места, он ходит на работу, он возвращается домой, он ходит на тренировки, и все", – сказала женщина, добавив в конце, что каждый хотел бы иметь такого сына как Навид.
Что известно о теракте в Сиднее?
15 декабря в Сиднее на пляже Bondi Beach во время празднования Хануки произошел теракт. Известно о по меньшей мере 16 погибших, среди которых есть дети, и около 60 раненых. Около 40 человек остаются в медучреждениях после нападения, среди них двое полицейских, которые находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Известно, что этот теракт является вторым по числу жертв в истории Австралии.
Среди погибших есть один украинец – Алекс Клейтман. Мужчина вместе с женой Ларисой эмигрировал из Украины к детям в Австралию. Пуля попала в голову мужчине, когда тот пытался защитить свою жену. Во время Второй мировой войны Алекс был ребенком и пережил ее в эвакуации в Сибири.
Очевидцы рассказывают, что было слышно несколько десятков выстрелов – по предварительным оценкам, около 50.
Нападавшими оказались отец и сын, в возрасте 50 и 24 года. Отец имел шесть единиц легального оружия. Он погиб на месте, а его сын сейчас находится в критическом состоянии в больнице.