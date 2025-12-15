Про це пише 24 Канал із посиланням на Sunday Morning Gerald.

Про що востаннє говорив нападник із матір'ю?

Верена Акрам, мати 24-річного Навіда Акрама, підозрюваного у спільному зі своїм батьком збройному нападі на пляжі Бонді в Сіднеї, де загинуло 16 людей, заперечує причетність сина до злочину.

За її словами, Навід Акрам ніколи не тримав в руках зброю і не мав жодного стосунку до тероризму. А за кілька годин перед стріляниною хлопець дзвонив до неї та розповідав, чим займався впродовж дня та які плани ще має.

Він зателефонував мені й сказав: "Мамо, я щойно поплавав. Я займався дайвінгом. Ми зараз поїмо і залишимося вдома, бо дуже спекотно",

– цитує його мати.

Верена Акрам зазначила, що не впізнає сина на фотографії стрільця з місця нападу. Також жінка розповіла, що хлопець працював муляром, проте два місяці тому залишився без роботи через банкрутство компанії. У шкільні роки Навід мав багато друзів, але був не надто товариським. Він захоплювався риболовлею, підводним плаванням, плаванням та фізичними вправами.

"У нього немає вогнепальної зброї. Він навіть не виходить на вулицю. Він не спілкується з друзями. Він не п'є, не курить, не ходить у погані місця, він ходить на роботу, він повертається додому, він ходить на тренування, і все", – сказала жінка, додавши наприкінці, що кожен хотів би мати такого сина як Навід.

