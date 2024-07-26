Родные тяжелораненых во время теракта в Еленовке пленных рассказали, контактирует ли с ними власть

В ночь на 29 июля 2022 года Россия совершила ужасное военное преступление, взорвав барак в Еленовке, где держали украинских военнопленных. Тогда погибли по меньшей мере 53 украинских военных и более 130 получили ранения.

Большинство из них до сих пор находятся во вражеском плену, и за все время родные не получили никакой информации о том, в каком состоянии раненые. Представительницы ОО "Сообщество Еленовки" на брифинге сообщили, что также не имеют коммуникации с представителями власти, передает 24 Канал.

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Родные раненых в Еленовке не коммуницируют с властью

Журналисты поинтересовались у родных тяжелораненых во время теракта в Еленовке, коммуницируют ли они с представителями власти. К примеру, могут ли они позвонить к официальным представителям и поинтересоваться, о чем говорить со своими родными, которые находятся в плену. Также журналисты поинтересовались, вообще кто-то из ОП, Кабмина или Офиса омбудсмена поддерживает связь с ОО "Сообщество Еленовки" и родными пленных.

Жена тяжело раненного во время теракта в Еленовке защитника Мариуполя и представительница ОО "Сообщество Еленовки" Анастасия Гондюл дала короткий ответ – нет.

Я вам ответил коротко – нет. Никакой поддержки и никакой коммуникации,

– заявила Анастасия Гондюл.

Другая представительница сообщества – Мария Алексеевич – добавила, что вся коммуникация с госорганами происходит по инициативе родных военнопленных, которых держали в Еленовке.

"Мы, как общественная организация, обращаемся в Офис омбудсмена. Недавно мы обращались и просили о встрече с ним личную, но в ответ мы получили, что состоится общая встреча для семей Мариупольского гарнизона", – добавила Алексеевич.

Жена украинского защитника отметила, что ее муж уже 26 месяцев находится во вражеском плену, однако на таких встречах она слышит то, что слышала уже много раз. Именно поэтому ОО "Сообщество Еленовки" постоянно обращается к власти. Недавно жены пленных предлагали обменять коллаборационистов и предателей, а также попов УПЦ МП на тяжелораненых защитников Украины.

Анна Лобова – также жена военного, который получил тяжелые ранения во время теракта в Еленовке. Она добавила, что в мае 2022 года представители власти смогли договориться, чтобы украинские защитники живыми вышли из "Азовстали". Сейчас она ставит вопрос, почему те, кто договаривался о выходе, не могут договориться об обмене.

Если тогда, в Мариуполе, у того завода происходили какие-то переговоры, то почему сейчас те люди, которые договаривались о выходе в плен, отстранены от ответственности за тех, кто до сих пор там находится. Это не один, не два и не три. Это около 2 тысяч людей, которые выходили из "Азовстали". И это несправедливо, то что происходит сейчас. Мы понимаем, что процесс тяжелый, но хватит говорить о невозможном. Давайте искать пути спасения,

– резюмировала жена пленного.