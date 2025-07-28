Весил 37 килограммов, – азовец "Крафт" рассказал об ужасных последствиях плена

Азовец "Крафт" был среди тех, кто выжил после российского теракта в Еленовке в июле 2022 года. Его удалось вернуть из вражеского плена в сентябре того же года.

Военный в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал о последствиях пребывания в плену и лечения в Украине.

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Военный после плена весил 37 килограммов

После возвращения в Украину состояние "Крафта" было плохое.

В общем у меня рост 168, а нормальный вес где-то 65 килограммов. Но после плена, когда я взвесился, то был где-то 37 килограммов. То есть я был максимально худой, я потерял и мышечную массу, и всю жировую. Это, конечно, и из-за нехватки питания в плену, и из-за ранения,

– рассказал военный.

Примерно 4 месяца он лечился. В частности, из него вытаскивали осколки, которые можно было достать.

А уже в феврале 2023 года "Крафт" вернулся на фронт, так и не закончив лечение.

Военный до сих пор имеет проблемы со здоровьем, которые требуют медицинского внимания раз в 1 – 2 месяца.

Потому что без операционного вмешательства и без ежемесячных капельниц я нормально, полноценно функционировать, к сожалению, не могу,

– добавил он.

Но во время службы времени на лечение нет. "Крафт" заметил, что на все операции и реабилитацию нужно примерно полгода, но оторваться от службы на такой период времени он не может.

"На ВВК и потом хирурги меня спрашивали, что мне делали в Донецке. А мне что, кто-то говорил, что там делали? Единственное, что сказали, что вырезали 10 сантиметров кишечника. Поэтому теперь каждый раз, когда начинаются обследования, хирурги говорят, что надо заново открывать, смотреть, по факту принимать решение, что можно сделать, будет ли все нормально, или нет, и мне с этим дальше жить", – добавил военный.

Он подытожил – "все просто ждет".