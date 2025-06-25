В Харькове 19-летняя девушка заминировала скутер и передала его ВСУ: в результате взрыва есть погибший
- В Харькове 19-летнюю девушку задержали за теракт против военных, использовав заминированный скутер.
- Российские спецслужбы завербовали девушку для изготовления взрывного устройства, что привело к гибели человека.
- Девушка получила подозрение в совершении теракта, ей грозит пожизненное заключение.
В Харькове СБУ и Нацполиция задержали молодую девушку, которая совершила теракт против военных. Она спрятала взрывчатку в багажнике скутера, который передала бойцам как "помощь" – после чего враг дистанционно активировал бомбу.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
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Что известно о теракте возле кафе в Харькове
Как рассказали в СБУ, взрыв прогремел возле харьковского кафе, куда враг заманил воинов под видом передачи им "волонтерского" мотороллера.
Для преступления российские спецслужбы завербовали 19-летнюю местную жительницу. Ее нашли на телеграмм-каналах по поиску работы.
Харьковчанка получила от врага подробные инструкции, как в домашних условиях изготовить взрывное устройство. После этого она приобрела бытовые химикаты, аккумулятор, провода и два телефона для дистанционного подрыва.
Готовую взрывчатку фигурантка привезла на место стоянки скутера и спрятала СВП в его багажнике. С помощью камеры, которая была замаскирована на месте спланированного теракта, российские спецслужбисты отследили прибытие военных на "локацию",
– рассказали правоохранители.
Россияне дистанционно взорвали скутер возле военных / фото СБУ
После совершения преступления террористка пыталась "залечь на дно", но через несколько часов после взрыва ее задержали. Во время обыска у нее изъяли неиспользованные компоненты взрывчатки и телефон с доказательствами.
Компоненты, которые не использовали при создании взрывчатки / фото СБУ
Харьковчанке сообщили о подозрении в совершении террористического акта, который привел к гибели человека. Сейчас девушка под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Харьковчанку, которую подозревают в совершении теракта, задержали / фото СБУ
Заметим, несколько дней назад в Харькове задержали еще двух российских агентов, которые пытались взорвать военного за 2000 долларов. Его заманили под предлогом встречи со знакомой девушкой. К счастью, защитник остался жив.