Теракт в колледже в Кабуле: количество жертв возросло до 53, а раненых – до 110

В результате теракта смертника в Кабуле, который произошел 30 сентября, возросло число погибших. По состоянию на 4 октября известно о 53 убитых.

Среди погибших преимущественно женщины

То есть, за несколько дней количество жертв возросло практически в два раза. Ведь сначала было известно о 23 погибших.

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Заметим, что большинство жертв женщины и девушки.

Дальнейший рост жертв взрыва в учебном заведении в кабульском районе Хазара: 53 убитых, из которых по меньшей мере 46 – девушки и молодые женщины, 110 раненых,

– рассказали в миссии ООН в Афганистане.

Миссия заверила, что продолжает документировать преступление.

Что известно о теракте в колледже

Трагедия произошла в частном колледже Кабула Kaaj. В этом учебном заведении, кстати, разрешена учеба девушек, ведь во многих других с приходом к власти "Талибана", запретили.

Террорист-смертник взорвал себя в то время, когда студенты сдавали вступительный экзамен. Большинство студентов живут вблизи колледжа и входят в этническое меньшинство хазарейцев, в прошлом претерпевших гонения и преследования.

Местные власти считают, что за терактом стоят боевики группировки "Исламское государство". Однако пока никто не взял на себя ответственность за эту трагедию.

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