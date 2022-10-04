Теракт в колледже в Кабуле: количество жертв возросло до 53, а раненых – до 110
Источник:Xinhua
В результате теракта смертника в Кабуле, который произошел 30 сентября, возросло число погибших. По состоянию на 4 октября известно о 53 убитых.
Среди погибших преимущественно женщины
То есть, за несколько дней количество жертв возросло практически в два раза. Ведь сначала было известно о 23 погибших.
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Заметим, что большинство жертв женщины и девушки.
Дальнейший рост жертв взрыва в учебном заведении в кабульском районе Хазара: 53 убитых, из которых по меньшей мере 46 – девушки и молодые женщины, 110 раненых,
– рассказали в миссии ООН в Афганистане.
Миссия заверила, что продолжает документировать преступление.
Что известно о теракте в колледже
Трагедия произошла в частном колледже Кабула Kaaj. В этом учебном заведении, кстати, разрешена учеба девушек, ведь во многих других с приходом к власти "Талибана", запретили.
Террорист-смертник взорвал себя в то время, когда студенты сдавали вступительный экзамен. Большинство студентов живут вблизи колледжа и входят в этническое меньшинство хазарейцев, в прошлом претерпевших гонения и преследования.
Местные власти считают, что за терактом стоят боевики группировки "Исламское государство". Однако пока никто не взял на себя ответственность за эту трагедию.
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