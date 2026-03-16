Брат стрелка в синагоге в США был командиром "Хезболлы": его ликвидировал Израиль

Израильская разведка обнаружила, что брат нападавшего на синагогу в Мичигане 12 марта был командиром "Хезболлы". Ибрагим Мухаммад Газали погиб от недавнего израильского удара.

Об этом пишет ЦАХАЛ.

Смотрите также В Амстердаме взорвали взрывчатку возле еврейской школы: есть ли пострадавшие

Что известно о стрелке в Мичигане и его брате?

Брат нападающего отвечал за управление операциями с оружием в специализированном подразделении подразделения "Бадр". Это подразделение отвечало за запуск сотен ракет по Израилю на протяжении всей войны.

Ибрагим Газали был убит на прошлой неделе в результате удара ВВС Израиля по военному сооружению "Хезболлы".

Справочно. "Хезболла" – это шиитская политическая партия и военизированное движение в Ливане. Она появилась в начале 1980 годов при поддержке Ирана с целью борьбы против Израиля во время израильской оккупации юга Ливана в период гражданской войны.

Самого нападавшего зовут Айман Мухаммад Газали. Он открыл стрельбу в синагоге Temple Israel, где расположена еврейская школа. Он протаранил здание, а затем вышел из авто и начал стрелять.

В комментарии для New York Times в "Хезболле" заявили, что это нападение было местью за гибель его семьи во время израильского удара в Ливане 5 марта.

Нападавший на синагогу, Айман Мохамад Газали, был натурализованным гражданином США, родившимся в Ливане. Четверо его родственников погибли во время израильского авиаудара 5 марта: его брат Ибрагим и двое его детей, а также еще один брат Касем, по словам ливанского чиновника и мусульманского лидера в Мичигане,

– пишет издание.

В то же время представители "Хезболлы" ни подтвердили, ни опровергли то, что Ибрагим Газали был их командиром.

Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась