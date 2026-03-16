Брат стрелка в синагоге в США был командиром "Хезболлы": его ликвидировал Израиль
- Брат нападавшего на синагогу в Мичигане, Ибрагим Мухаммад Газали, был командиром "Хезболлы" и погиб в результате недавнего израильского удара.
- Нападающий, Айман Мухаммад Газали, совершил стрельбу в синагоге Temple Israel, что якобы была местью за гибель его родственников во время израильского авиаудара в марте.
Израильская разведка обнаружила, что брат нападавшего на синагогу в Мичигане 12 марта был командиром "Хезболлы". Ибрагим Мухаммад Газали погиб от недавнего израильского удара.
Об этом пишет ЦАХАЛ.
Что известно о стрелке в Мичигане и его брате?
Брат нападающего отвечал за управление операциями с оружием в специализированном подразделении подразделения "Бадр". Это подразделение отвечало за запуск сотен ракет по Израилю на протяжении всей войны.
Ибрагим Газали был убит на прошлой неделе в результате удара ВВС Израиля по военному сооружению "Хезболлы".
Справочно. "Хезболла" – это шиитская политическая партия и военизированное движение в Ливане. Она появилась в начале 1980 годов при поддержке Ирана с целью борьбы против Израиля во время израильской оккупации юга Ливана в период гражданской войны.
Самого нападавшего зовут Айман Мухаммад Газали. Он открыл стрельбу в синагоге Temple Israel, где расположена еврейская школа. Он протаранил здание, а затем вышел из авто и начал стрелять.
В комментарии для New York Times в "Хезболле" заявили, что это нападение было местью за гибель его семьи во время израильского удара в Ливане 5 марта.
Нападавший на синагогу, Айман Мохамад Газали, был натурализованным гражданином США, родившимся в Ливане. Четверо его родственников погибли во время израильского авиаудара 5 марта: его брат Ибрагим и двое его детей, а также еще один брат Касем, по словам ливанского чиновника и мусульманского лидера в Мичигане,
– пишет издание.
В то же время представители "Хезболлы" ни подтвердили, ни опровергли то, что Ибрагим Газали был их командиром.
Ситуация между Израилем и "Хезболлой" обострилась
11 марта "Хезболла" объявила о начале военной операции против Израиля. Группировка осуществила масштабный запуск ракет по северным районам Израиля.
Среди причин обострения конфликта – удар Израиля по Бейруту, в результате которого погиб руководитель политического крыла "Хезболлы" Мохаммад Раад. Также было подтверждено ликвидация главы разведштаба "Хезболлы" Хусейна Макледа в Бейруте.
А 14 марта стало известно, что Израиль планирует наземное вторжение в Ливан для захвата территории к югу от реки Литани. Эта операция имеет целью ликвидацию военной инфраструктуры "Хезболлы". Предполагают, что это может стать крупнейшим вторжением с 2006 года.