Про це пише ЦАХАЛ.
Що відомо про стрільця у Мічигані та його брата?
Брат нападника відповідав за управління операціями зі зброєю у спеціалізованому підрозділі підрозділу "Бадр". Цей підрозділ відповідав за запуск сотень ракет по Ізраїлю протягом усієї війни.
Ібрагіма Газалі було вбито минулого тижня в результаті удару ВПС Ізраїлю по військовій споруді "Хезболли".
Довідково. "Хезболла" – це шиїтська політична партія і воєнізований рух в Лівані. Вона з'явилася на початку 1980 років за підтримки Ірану з метою боротьби проти Ізраїлю під час ізраїльської окупації півдня Лівану в період громадянської війни.
Самого нападника звати Айман Мухаммад Газалі. Він відкрив стрілянину у синагозі Temple Israel, де розташована єврейська школа. Він протаранив будівлю, а потім вийшов з авто і почав стріляти.
У коментарі для New York Times у "Хезболлі" заявили, що цей напад був помстою за загибель його родини під час ізраїльського удару в Лівані 5 березня.
Нападник на синагогу, Айман Мохамад Газалі, був натуралізованим громадянином США, який народився в Лівані. Четверо його родичів загинули під час ізраїльського авіаудару 5 березня: його брат Ібрагім та двоє його дітей, а також ще один брат Касем, за словами ліванського чиновника та мусульманського лідера в Мічигані,
– пише видання.
Водночас представники "Хезболли" ані підтвердили, ані спростували те, що Ібрагім Газалі був їхнім командиром.
Ситуація між Ізраїлем та "Хезболлою" загострилася
11 березня "Хезболла" оголосила про початок воєнної операції проти Ізраїлю. Угруповання здійснило масштабний запуск ракет по північних районах Ізраїлю.
Серед причин загострення конфлікту – удар Ізраїлю по Бейруту, унаслідок якого загинув керівник політичного крила "Хезболли" Мохаммад Раад. Також було підтверджено ліквідацію глави розвідштабу "Хезболли" Хусейна Макледа в Бейруті.
А 14 березня стало відомо, що Ізраїль планує наземне вторгнення в Ліван для захоплення території на південь від річки Літані. Ця операція має на меті ліквідацію військової інфраструктури "Хезболли". Припускають, що це може стати найбільшим вторгненням із 2006 року.