Про це пише ЦАХАЛ.

Дивіться також В Амстердамі підірвали вибухівку біля єврейської школи: чи є постраждалі

Що відомо про стрільця у Мічигані та його брата?

Брат нападника відповідав за управління операціями зі зброєю у спеціалізованому підрозділі підрозділу "Бадр". Цей підрозділ відповідав за запуск сотень ракет по Ізраїлю протягом усієї війни.

Ібрагіма Газалі було вбито минулого тижня в результаті удару ВПС Ізраїлю по військовій споруді "Хезболли".

Довідково. "Хезболла" – це шиїтська політична партія і воєнізований рух в Лівані. Вона з'явилася на початку 1980 років за підтримки Ірану з метою боротьби проти Ізраїлю під час ізраїльської окупації півдня Лівану в період громадянської війни.

Самого нападника звати Айман Мухаммад Газалі. Він відкрив стрілянину у синагозі Temple Israel, де розташована єврейська школа. Він протаранив будівлю, а потім вийшов з авто і почав стріляти.

У коментарі для New York Times у "Хезболлі" заявили, що цей напад був помстою за загибель його родини під час ізраїльського удару в Лівані 5 березня.

Нападник на синагогу, Айман Мохамад Газалі, був натуралізованим громадянином США, який народився в Лівані. Четверо його родичів загинули під час ізраїльського авіаудару 5 березня: його брат Ібрагім та двоє його дітей, а також ще один брат Касем, за словами ліванського чиновника та мусульманського лідера в Мічигані,

– пише видання.

Водночас представники "Хезболли" ані підтвердили, ані спростували те, що Ібрагім Газалі був їхнім командиром.

Ситуація між Ізраїлем та "Хезболлою" загострилася