Годовщина теракта в Еленовке: кто ответит за казнь пленных и что вспоминают выжившие азовцы

Ночь с 28 на 29 июля 2022 года на территории колонии в поселке Еленовка превратилась в ад: взрыв, пожар, крики повсюду – кто-то кричал от боли, кто-то звал на помощь. Пленные медики пытались спасти каждого, не имея при этом почти ничего из необходимых средств. Более полусотни украинских пленных – бойцов Азова – погибли на месте. Эти события ошарашили страну и весь мир.

Со дня трагедии прошел год. За это время Украина смогла вернуть тела погибших, однако вопросов до сих пор больше чем ответов. О том, что сейчас с расследованием казни украинских военных, как происходит опознание тел, кто будет отвечать за теракт и что рассказывают выжившие бойцы – читайте в материале 24 Канала.

Обратите внимание В Еленовке взрывы были извне и внутри колонии: расследователи воспроизвели момент теракта

Массовая казнь азовцев: как россияне совершили теракт

Еленовская (Волновахская) исправительная колония №120, или как ее просто называют в народе Еленовка – самое известное место содержания пленных и похищенных граждан, которое используют россияне во время полномасштабной войны. После оккупации села здание колонии в течение 8 лет не использовали, а после 24 февраля Еленовка стала застенкой для украинцев, как донецкая "Изоляция". К слову, последнюю используют до сих пор.

О первых случаях содержания людей в Еленовке стало известно еще в марте прошлого года – чаще всего туда попадали волонтеры и граждане, которые не проходили фильтрацию. Через несколько дней их отпускали. Судьба военнопленных была сложнее – их содержали там и пытали разными способами.



План колонии в Еленовке

Все начиналось с приезда в колонию – там сразу пленных избивали. По данным Медийной инициативы по правам человека, есть свидетельства о гибели бойца 36-й отдельной бригады морской пехоты в результате избиения – вместо того, чтобы оказать помощь раненому бойцу, россияне избили его до смерти.

После того, как защитники "Азовстали" выполнили приказ и начали выходить с территории завода, большинство из них оказались именно в Еленовке.

Интересно, что пленных размещали в одной из частей колонии, полуразрушенная промзона оставалась заброшенной. Однако в преддверии теракта россияне решили разместить в промзоне еще один барак, куда перевели около 200 пленных защитников Мариуполя. По разным оценкам, там находились от 193 до 207 защитников Мариуполя. Почти все – бойцы тогда еще полка "Азов".

Кроме того, вблизи колонии всегда стояли РСЗО "Град" и бывшие пленные сейчас вспоминают, что со временем уже даже привыкли к звукам, которые создавало это оружие. Также там постоянно работали танки и "Ураганы".

Около 23:00 28 июля на территории колонии раздался мощный взрыв. После этого россияне начали стрелять из "Градов", мол, якобы ВСУ ударили по Еленовке из HIMARS, а оккупанты дают ответ.



Барак в Еленовке, где произошел теракт / росСМИ

Уже на следующее утро Россия обвинила Украину в трагедии. Также оккупанты пытались убедить пленных, которые были в Еленовке, что это удар со стороны ВСУ, потому что якобы защитники Мариуполя "не нужны Украине". В то же время в Генштабе ВСУ заверили, что совершив теракт, россияне намеревались не только обвинить Украину, но и скрыть следы пыток пленных.



Вид внутри барака / Фото росСМИ

Через несколько дней после теракта генпрокурор Андрей Костин заявил, что по предварительным данным, россияне подстроили теракт, заложив в барак одну или две термобарические бомбы. Таким образом, оккупанты хотели казнить более 200 пленных. К сожалению, более 50 погибли, другие же получили ранения. Версию с взрывом внутри барака поддерживают большинство экспертов и Институт изучения войны. Еще одной версией является российский артобстрел по приказу руководителя террористической организации ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина без согласования Кремля. Однако истину должно установить следствие.

Термобарическая бомба – боеприпас, созданный на основе эффекта объемного взрыва пылегазовых или аэрозольных облаков. Многие эксперты классифицируют такую бомбу как зажигательное оружие массового поражения, однако она не запрещена международными конвенциями.

За время вторжения мы, к сожалению, не раз видели ужасные кадры с казнями украинских пленных, в ООН подтвердили по меньшей мере 20 случаев казней украинских военнослужащих. В то же время Еленовка стала беспрецедентным преступлением массовой казни наших воинов.

Все жертвы и пострадавшие в результате теракта – украинские военнопленные. В то же время, среди них нет никого из сотрудников колонии. Более того, накануне теракта работникам тюрьмы выдали оружие, потому что до этого его имели только те, кто по периметру охранял территорию.

На фоне теракта россияне начинали подготовку судилища над защитниками "Азовстали" в помещении мариупольской филармонии и устанавливали клетки. Да, судилища не состоялось, но подготовка этого циничного зрелища проходила на фоне убийства более полусотни пленных украинцев.

"Ночь ада – все горело, все кричали": что вспоминают бойцы-свидетели теракта

В ходе ряда обменов пленными уже удалось вернуть нескольких украинских военных, которые содержались в Еленовке и стали свидетелями кровавого теракта.

Боец бригады "Азов" Кирилл Масалитин с позывным "Масло" в комментарии 24 Каналу рассказал, что 27 июля администрация колонии объявила списки тех, кого переведут в новый барак в промзоне колонии. Причины перевода не объясняли, поэтому у пленных были 2 варианта – либо их отправляют на обмен, либо переведут в другие колонии. "Масло" отмечает, что обмен выглядел не очень вероятным, учитывая, что в новый барак перевели сразу 2 сотни пленных, но все же надежды были именно на это.

Поздним вечером 28 июля раздался взрыв. Начали работать "Грады", которые были вблизи колонии. Кирилл рассказал, что в это время он спал, но то ли от взрыва, то ли от залпов "Градов" разбудился. Спрыгнул с кровати, взглянул в сторону выхода и тогда же раздался еще один взрыв за ангаром. В то время большинство его собратьев продолжали спать.

Буквально через минуту произошел третий взрыв прямо в ангаре. Он был в одной из сторон ангара. Я видел его своими глазами, потому что как раз смотрел в ту сторону. А потом упал под кровать. Я получил два осколочных ранения в живот. Потом вышел во двор – кругом все горит, все кричат, ужас, что происходило,

– вспоминает боец.

По его словам, вокруг ангара, в котором произошел теракт, было ограждение. Поэтому после взрыва военные сразу пролезли через него и вышли на дорогу метрах в 100. За ним были ворота, которые администрация колонии перекрыла.

Поэтому дорога стала пунктом эвакуации, куда стягивали всех раненых после взрыва. Там им оказывали помощь врачи, которые были с нашими воинами еще на "Азовстале". При этом у медиков не было необходимого инвентаря, поэтому помогали "тем, что было под рукой". Например, "Масла" отправили сразу на эвакуацию, потому что медики на месте не могли помочь.

"У меня было два проникающих ранения в брюшную полость, поэтому на меня просто посмотрели и сказали: "Тебя на эвакуацию, в живот лезть нет смысла". На том и все", – добавил он.

Десятки раненых, среди которых и "Масло" оказались в больницах. После лечения бойца вернули в Еленовку. По его словам, какого-либо "особого отношения" к раненым после теракта не было. После взрыва в колонии сменилось руководство, не особо отличавшееся гуманностью.

К вернувшимся после ранений какого-то особого отношения не было. Но смена, которая на тот момент была, это были черти. И потому там просто отношение ко всем было, как не к людям,

– говорит "Масло".

Относительно того, не осталось ли у бойца страха после возвращения в колонию Еленовки, что россияне могут устроить новый теракт, Кирилл заметил, что определенный страх был, но он не думал, что они снова пойдут на это.

"Мы находились в таком месте, куда в принципе могло прилетать. Поэтому, конечно, некоторый страх был. Но мне почему-то казалось, что они не повторят все так же, как сделали это с нами. Это вообще была бы тупость", – добавил "Масло".

Боевой медик, свидетель тех событий, рассказал в комментарии представителям Медийной инициативы по правам человека, что около часа после взрыва на территории колонии были слышны крики с просьбами о помощи. Когда они пришли на место теракта, то увидели, что вся дорога позади барака была усеяна телами погибших. Медик утверждает, что в результате теракта на месте погибли 47 пленных. Другие же истекали кровью. Администрация колонии всю ночь наблюдала за тем, как мучаются раненые, а пленные медики пытались оказать помощь пострадавшим и спасти их. Однако, к сожалению, некоторые из тяжелораненых умерли от потери крови. Некоторых позже отказывались госпитализировать, говоря, что, мол, они уже обречены и спасти их не удастся.

Администрация колонии разрешила отправить в больницы раненых в тяжелом и среднем состоянии, легко раненых решили "лечить" в колонии, однако своим "методом" – их всех отправили в дисциплинарный изолятор. Речь идет о 71 пострадавшем.

Никита Шастун – боец "Азова", который находился в бараке, где произошел теракт, во время пресс-конференции к годовщине теракта рассказал, что когда россияне принесли списки на перевод в новый барак, пленные надеялись, что их отправят на обмен. Однако первые подозрения о том, что это не так, прокрались, когда вокруг нового барака начали ставить забор и рыть рвы. А на вторую ночь после перевода произошел теракт.

Шастун отделался легкими ранениями, ведь его фактически прикрыли металлические лестницы. Возле Никиты был боевой медик, раненный после взрыва, и он не мог оказывать помощь другим пострадавшим. Поэтому Шастуну пришлось под руководством медика делать перевязки и помогать чем была возможность.

Это был ад, ночь ада. Раненых ребят просто штабелями друг на друга сбрасывали в КамАЗы. Грузить их закончили в 8 утра. Мы понимали, что многих из них живыми в больницу не довезут,

– отметил он.

Возвращение тел погибших: скольких уже идентифицировали

Вопрос возвращения тел погибших, как и сами списки жертв теракта долгое время был очень проблемным, ведь Россия пыталась всячески замести следы собственного преступления. Потому они и отказывалась от сотрудничества с международными организациями и не допускала их к месту теракта. Причина проста – там могли найти доказательства вины россиян.

И все же тела погибших во время теракта удалось вернуть. По предварительным данным, вернули всех погибших в Еленовке. Речь идет о 53 воинах. Пока не все тела идентифицированы, некоторых погибших в теракте уже похоронили.

Процедура идентификации является длительной, поскольку помимо собственно установления личности погибших, следователи проводят экспертизы по установлению причин смерти, в том числе ищут следы взрывчатки, то есть термобарического оружия.

По данным Офиса генпрокурора, удалось идентифицировать тело 41 погибшего. всего назначено 57 экспертиз. В то же время данные СБУ разнятся – там говорят об идентификации 52 из 59 тел.

Родные погибших и пострадавших объединились в организацию

В первые дни после теракта родные погибших и пострадавших, представители ассоциации семей защитников "Азовстали" и тысячи украинцев выходили на акции и митинги в крупных городах Украины и мира. Акции проходили регулярно, в частности, на 40-й день после теракта и через 6 месяцев после него.

Не так давно родные убитых и пострадавших пленных объединились в компанию Olenivka Families Community. Татьяна – одна из членов организации и сестра погибшего в результате теракта. У комментарии 24 Каналу она рассказала, что толчком к созданию единой организации стала Патронатная служба "Азова", поскольку представители службы постоянно контактировали с родными пострадавших в теракте.

Одна из главных задач, которую ставит перед собой общественная организация семей военнослужащих, пострадавших в теракте в Еленовке, – рассказывать о преступлении миру. К примеру, в мае этого года представители организации ездили в Женеву, где встретились с представителями ООН и Красного Креста и пообщались со швейцарскими медиа.

К сожалению, представителям ОО не удалось попасть на 53-ю сессию ООН, посвященную обсуждению прав человека. На эту сессию требовалось получить разрешение от МИД и Координационного штаба, который организация запросила более чем за месяц до начала сессии. С представителями сообщества связались только за несколько дней до начала сессии и сообщили, что вся программа на сессию уже запланирована и поэтому наша ОО не сможет принять участие в ней,

– рассказала Татьяна.

В "Сообществе семей Еленовки" убеждены, что без внимания международного сообщества к теракту не удастся провести должное расследование и привлечь к ответственности виновных в массовой казни украинских военнопленных.

Также родные погибших и пострадавших во время теракта работают для сохранения памяти о теракте – организуют акции и мероприятия, посвященные этим трагическим событиям. В первые недели после теракта мирные акции по привлечению внимания к военному преступлению проходили в ряде крупных городов Украины. Кроме того, регулярно проходили акции позже, в частности на 40-й день после теракта и через 6 месяцев после него.



40 дней после трагедии в Еленовке – память погибших в Киеве / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

К годовщине трагедии также состоится акция запуска лучей в небо в память о погибших. Акция запланирована на 21:30 29 июля. Присоединиться к ней может любой желающий в любой точке Украины и мира, запустив в небо символический луч памяти, включив фонарь и направив его в небо.

Кроме того, родные погибших и пострадавших в результате теракта инициировали петицию к президенту с просьбой начать 28 и 29 июля на государственном уровне дни скорби и памяти защитников, казненных в результате теракта. Поддержать петицию вы можете по ссылке.

ООН не работает: как продвигается расследование

18 августа 2022 года во время визита во Львов Генсек ООН Антониу Гуттириш объявил о создании специальной миссии по расследованию во главе с бразильским генералом Карлосом дос Сантос Крусом. Однако работу миссии свернули менее чем за 5 месяцев – в январе 2023 года ООН прекратила расследование из-за того, что Россия не давала доступа представителям миссии на место теракта в Еленовке. Украинская сторона раскритиковала ООН за решение о расформировании миссии, ведь выходит патовая ситуация – организация, членом высшего органа которой является Россия, не может проводить расследование из-за того, что именно эта страна препятствует ей. И даже несмотря на это, Россия продолжает оставаться постоянным членом Совбеза ООН с правом вето, которым регулярно злоупотребляют представители террористического государства.

Расследование теракта в Еленовке ведут также украинские службы, в частности, СБУ и Офис генпрокурора. 1 августа 2022 года генпрокурор Андрей Костин заявил, что, вероятно, именно термобарическое оружие стало причиной теракта. Это доказывает спланированность убийства пленников со стороны россиян.

Кроме того, об этом свидетельствуют также спутниковые снимки территории колонии, опубликованные компанией Maxar. На них видно, что после теракта повреждено только одно помещение – барак у промзоны. В то время как другие – цели.



Поврежденное здание, в котором находились пленные военные в Еленовке / Фото Maxar

Также в сети было немало кадров, на которых видно, что в помещении барака, в котором произошел теракт, кое-где уцелели окна. Это еще раз доказывает, что это не было обстрелом.

Более того, 25 июля 2023 года Глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что Россия соврала, обвинив Украину в обстреле Еленовской колонии из американских реактивных установок HIMARS. Тюрк отметил, что обстоятельства трагедии до сих пор остаются непонятными, однако имеющиеся у ООН данные отрицают факт удара с HIMARS и, таким образом, разбивают версию россиян об обстреле со стороны ВСУ. Дело в том, что HIMARS – точное оружие. В случае применения других систем, например "Град", снаряды падали бы хаотично, и повреждения на территории колонии имели бы такой же характер. Поэтому ООН фактически доказала непричастность Украины к преступлению.

Однако не обошлось без традиционной риторики организации. В ООН добавили, что они по-прежнему не могут установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, из которого мог быть произведен выстрел. Все факты указывают на совершение преступления россиянами, но ООН воздерживается от обвинений в сторону страны-террориста.

Кто должен отвечать за казнь пленных в Еленовке

Расследование теракта существенно усложнено тем, что ни Украина, ни международные организации не имеют доступа к Еленовке, которая с 2014 года находится под оккупацией. Поэтому следствию существенно не хватает данных. Украина расследует теракт по статье о нарушении законов и обычаев войны. Соответственно, теракт будет считаться военным преступлением оккупантов.

Кто ответственен за теракт? Конечно, Россия. И это еще одно военное преступление страны-террориста. Но давайте теперь о конкретных именах. Например, мы часто в материале говорили о полном безразличии администрации колонии во время теракта, когда раненые просили о помощи и истекали кровью. До 29 июля 2022 года колонией руководил Сергей Евсюков – предатель, который когда-то был майором Горловского управления милиции, а затем перешел на сторону боевиков, работал в оккупированном Донецке, а затем перешел в Еленовку. После теракта его понизили до заместителя начальника колонии, вместо этого пост занял заместитель Евсюкова.

Конечно, в этой истории Евсюков далеко не главный персонаж, ведь есть свидетельства о том, что на территории колонии находились представители ФСБ, ГРУ и Федеральной службы по ведению наказаний. Очевидно, что планирование теракта не принадлежит Евсюкову, однако свою роль в этом деле он сыграл.

Помимо теракта Евсюков причастен также к пыткам украинских пленных. 28 июля 2023 года СБУ сообщила предателю о подозрении в организации пыток 100 военнопленных с начала полномасштабного вторжения до конца июля прошлого года. Против пленных применяли физическое пытки и психологическое насилие, а также угрозы медленной расправы. В организации пыток подозревают также младшего инспектора колонии.

Возможности Украины по расследованию ограничены, а международное сообщество только разводит руками, потому что Россия не может обеспечить безопасность международным следственным группам. Этим тезисом представители международных организаций постоянно объясняют свое фактическое бездействие в этой ситуации.

Однако для того чтобы больше подобных терактов больше не было, Россия должна осознать, что за преступления будет ответственность и будут последствия. Что действительно огорчает – через год после теракта международное сообщество так и не продемонстрировало этого оккупантам.

От страшного и кровавого теракта в Еленовке прошел год. Вопросов, к сожалению, до сих пор больше, чем ответов.