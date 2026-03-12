Российский агент пытался взорвать взрывчатку возле кофейни: СБУ предотвратила теракт в Ровно

В центре Ривне правоохранители предотвратили подрыв возле кафе в городском парке. Подозреваемого задержали в момент, когда он заложил взрывчатку и пытался убежать.

Правоохранители задержали мужчину, который заложил самодельное взрывное устройство возле кафе. Об этом сообщили в СБУ.

Что известно о срыве теракта в Ровно?

По данным следствия, исполнителем был завербован российскими спецслужбами наркозависимый житель Житомира. Он попал в поле зрения российских кураторов во время поиска денег в телеграмм-каналах.

После вербовки мужчину отправили в Ровно. Там он поселился в съемной квартире и по инструкциям кураторов изготовил самодельное взрывное устройство. Установлено, что взрывчатку замаскировали в кастрюле и начинили гайками, чтобы усилить зону поражения. После закладки устройства российские спецслужбы планировали дистанционно активировать его звонком на мобильный телефон, прикрепленный к бомбе. Чтобы не вызвать подозрения, подозреваемый отправился к месту преступления в военной форме.

Правоохранители задержали его "на горячем", когда он пытался покинуть место происшествия. Во время обыска у задержанного изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российскими спецслужбами.

СБУ задержали мужчину, который планировал теракт в Ровно / Фото Служба безопасности Украины

Следователи сообщили ему о подозрении по статьям о пособничестве в подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывных устройств. Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.