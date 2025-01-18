Среди пострадавших 30-летний мужчина с серьезными ранами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Jerusalem Post.

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Что известно о нападении с ножом в Тель-Авиве

Нападавшего застрелил прохожий, который имел лицензию на огнестрельное оружие.

Злоумышленника идентифицировали, это был 19-летний Салах Яхье из города Тулькарем на Западном берегу реки Иордан. Он проник на территорию Израиля нелегально.

В результате атаки пострадал 30-летний мужчина, которого с тяжелыми ранениями госпитализировали в больницу. Информация об общем количестве пострадавших и состоянии их здоровья уточняется.