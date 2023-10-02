В ответ на теракт: авиация Турции атаковала курдских боевиков на севере Ирака
Источник:Министерство национальной обороны Турции
Турция ударила по курдским боевикам в ответ на теракт в Анкаре. В частности, турецкая авиация провела военную воздушную операцию на севере Ирака.
По данным турецкого министерства, операцию провели в 21:00 1 октября. Там уточнили об уничтожении 20 целей.
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Что совершила Турция в ответ на теракт возле МВД
Для выживания и безопасности нашей страны и нации борьба с терроризмом будет продолжаться решительно, пока не останется ни одного террориста,
– заявили в Министерстве национальной обороны Турции.
По их данным, ориентировочно в 21 часов 1 октября турецкие вооруженные силы поразили пещеры, укрытия и склады в регионах Метина, Хакурк, Кандил и Гара на севере Ирака, которые, как считает ведомство, контролируются террористами, связанными с Рабочей партией Курдистана (PKK) и Союзом общин Курдистана (KCK).
"В общей сложности было уничтожено 20 целей", – заявили в министерстве.
Турция, комментируя свои действия, отметила, что:
- сделала это в соответствии с правом на самооборону, которое предусматривает статья 5 устава ООН, чтобы прекратить террористические нападения и обезопасить свою границу;
- приняла все меры, чтобы избежать поражения гражданских, исторических и культурных ценностей, а также окружающей среды.
Теракт в Анкаре: коротко
- Утром 1 октября у здания Министерства внутренних дел Турции в Анкаре произошел взрыв. Причиной взрыва была попытка теракта.
- В частности, министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что теракт устроили двое мужчин. Известно, что они подъехали к зданию Главного управления безопасности МВД на коммерческом автомобиле.
- Дальше – один из них взорвал себя, другого обезвредили. Действительно, очевидцы сообщали о звуках выстрелов. К сожалению, ранения также получили двое полицейских. Их госпитализировали с легкими ранениями.
- Впоследствии Рабочая Партия Курдистана взяла ответственность за теракт. Кстати, эта партия внесена Анкарой и ЕС в список террористических организаций.
- Комментируя теракт, президент Турции Эрдоган заявил, что "злодеям, угрожающим миру и безопасности граждан, не удалось достичь своих целей и они их никогда не достигнут".