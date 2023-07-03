ЗАЭС покинул персонал из "Росатома" и часть коллаборантов, – мэр Энергодара

Около сотни работников "Росатома" и часть коллаборантов покинули Запорожскую АЭС. Таким образом, они выехали из Энергодара.

Сейчас в оккупированном Энергодаре находится около 5 – 6 тысяч работников ЗАЭС. Все они – заложники российских террористов. Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

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Запорожскую АЭС покинул персонал и коллаборанты

По словам Орлова, около сотни работников "Росатома", а также часть коллаборантов, заключивших контракты с российской компанией, покинули Запорожскую АЭС. К тому же они выехали из Энергодара.

Оставшимся там работникам ЗАЭС оккупационные власти не разрешают покидать пределы города, но и на работу ходить им не дают, потому что тем, кто не заключил контракт с "Росатомом", заблокировали пропуска.

То, что они сделали с Каховской ГЭС, существенно повлияло на настроения тех специалистов, которые еще остаются в городе Энергодар. Они понимают, что враг будет способен на любой шаг и размещение грузовиков со взрывчаткой свидетельствует о том, что оккупанты готовятся к любым сценариям,

– рассказал городской голова.

Мэр отметил, что взрывчатку на ЗАЭС террористы отвезли почти год назад. Был заминирован периметр станции, все побережье Каховского водохранилища.

Орлов добавил, что вражеские военные сейчас не слишком активно передвигаются по городу. Однако усиление обысков может свидетельствовать о подготовке оккупантов к очередному "жесту доброй воли".

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