Глава Пентагона аннулировал соглашение о признании вины с тремя обвиняемыми в терактах 11 сентября
Источник:Минобороны США
Министр обороны США Ллойд Остин подписал меморандум, в котором сохраняет за собой специальные полномочия заключать досудебные соглашения с обвиняемыми по делам военной комиссии 11 сентября. Таким образом он отменил соглашения о признании вины с тремя подозреваемыми.
Соответствующий документ глава Пентагона подписал в пятницу, 2 августа. Решение Остина в США раскритиковали.
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Трое террористов признали вину в обмен на отмену смертной казни
Подписанным меморандумом Ллойд Остин также освободил Сьюзан Эскальер, которая курирует военный суд Пентагона в военной тюрьме Гуантанамо на Кубе, от ее полномочий заключать досудебные соглашения.
"Я установил это, учитывая важность решения об открытии досудебного производства соглашения с обвиняемым по упомянутому делу, ответственность за такое решение должна возлагаться на меня как на высший орган власти согласно Закону о военных комиссиях 2009 года. Этим я отзываю ваши полномочия по упомянутому выше делу заключать досудебные соглашения и оставить за собой такие полномочия. С немедленным действием, осуществляя свои полномочия, я этим выхожу из трех досудебных соглашений, которые Вы заключили 31.07.2024 в упомянутом деле", – говорится в документе, который опубликовали в Пентагоне.
Неделей ранее, как пишет Reuters, были заключены соглашения о признании вины мужчиной, обвиняемым в организации терактов 11 сентября, Халидом Шейхом Мохаммедом, и двумя сообщниками.
Американский чиновник сказал, что они почти наверняка включали признание вины в обмен на отмену смертной казни,
– пишет издание.
Многие республиканцы, в частности, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, резко раскритиковали эти соглашения.
Добавим, что Мохаммед является самым известным заключенным Гуантанамо. Его обвиняют в организации заговора с целью завезти угнанный коммерческий пассажирский самолет к Всемирному торговому центру в Нью-Йорке и в Пентагон.