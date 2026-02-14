Укр Рус
24 Канал Новости Украины Готовили теракты в людных местах: СБУ разоблачила агентурную сеть ФСБ
14 февраля, 01:24
2

Готовили теракты в людных местах: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ

Дария Черныш
Основные тезисы
  • СБУ и Нацполиция разоблачили агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты в Киеве и Житомире, изготавливая взрывные устройства.
  • Две женщины, подозреваемые в создании взрывчатки, были задержаны, им грозит до 12 лет заключения.

Агенты российской ФСБ изготавливали самодельные взрывные устройства для подрыва в людных местах. СБУ и Нацполиция вовремя предотвратили теракты в Киеве и Житомире.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Смотрите также Захотели быстрых денег: СБУ задержала 2 агентов ФСБ, которые готовили удар по Киевской области

Что готовили очередные агенты ФСБ?

По данным следствия, подозреваемыми являются 24-летняя военная ВСУ и ее 25-летняя подруга. Они входили в агентурную сеть российской спецслужбы, которая в декабре 2025 года уже совершала теракт в Дарницком районе столицы.

В СБУ рассказали, что агенты попали в поле зрения ФСБ через телеграмм-канал для "легкого заработка". После россияне предоставили им деньги на аренду квартиры в Житомире.

Во временном жилье они обустроили подпольную лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) по инструкции российской спецслужбы,
– говорится в сообщении.

По данным Службы безопасности, для создания СВУ фигурантки покупали компоненты в местных магазинах и на рынке. Чтобы не вызвать подозрения, они ходили в одиночку и меняли одежду. После изготовления взрывчатки они ждали координаты от россиян, где ее закладывать.

СБУ разоблачила женщин заблаговременно – на этапе изготовления первого СВП. Во время обысков правоохранители изъяли компоненты бомбы и телефоны с доказательствами связи с врагом.

Фигурантки находятся под стражей. Их подозревают в подготовке теракта по предварительному сговору группой лиц. Агенткам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Недавние похожие разоблачения СБУ

  • В Киевской области СБУ задержала двух мужчин, которые работали на Россию. Они хотели передать координаты для обстрелов, чтобы получить деньги на наркотики. Агентам грозит пожизненное заключение.

  • После блокировки Starlink для россиян их спецслужбы пытаются завербовать украинцев, чтобы зарегистрировать терминалы. В Службе безопасности предупредили: такое сотрудничество является госизменой и может наказываться пожизненным заключением с конфискацией имущества.