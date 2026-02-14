Готовили теракты в людных местах: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ

Агенты российской ФСБ изготавливали самодельные взрывные устройства для подрыва в людных местах. СБУ и Нацполиция вовремя предотвратили теракты в Киеве и Житомире.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Что готовили очередные агенты ФСБ?

По данным следствия, подозреваемыми являются 24-летняя военная ВСУ и ее 25-летняя подруга. Они входили в агентурную сеть российской спецслужбы, которая в декабре 2025 года уже совершала теракт в Дарницком районе столицы.

В СБУ рассказали, что агенты попали в поле зрения ФСБ через телеграмм-канал для "легкого заработка". После россияне предоставили им деньги на аренду квартиры в Житомире.

Во временном жилье они обустроили подпольную лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) по инструкции российской спецслужбы,

– говорится в сообщении.

По данным Службы безопасности, для создания СВУ фигурантки покупали компоненты в местных магазинах и на рынке. Чтобы не вызвать подозрения, они ходили в одиночку и меняли одежду. После изготовления взрывчатки они ждали координаты от россиян, где ее закладывать.

СБУ разоблачила женщин заблаговременно – на этапе изготовления первого СВП. Во время обысков правоохранители изъяли компоненты бомбы и телефоны с доказательствами связи с врагом.

Фигурантки находятся под стражей. Их подозревают в подготовке теракта по предварительному сговору группой лиц. Агенткам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Недавние похожие разоблачения СБУ