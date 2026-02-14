Готовили теракты в людных местах: СБУ обезвредила агентурную сеть ФСБ
- СБУ и Нацполиция разоблачили агентурную сеть ФСБ, которая готовила теракты в Киеве и Житомире, изготавливая взрывные устройства.
- Две женщины, подозреваемые в создании взрывчатки, были задержаны, им грозит до 12 лет заключения.
Агенты российской ФСБ изготавливали самодельные взрывные устройства для подрыва в людных местах. СБУ и Нацполиция вовремя предотвратили теракты в Киеве и Житомире.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Что готовили очередные агенты ФСБ?
По данным следствия, подозреваемыми являются 24-летняя военная ВСУ и ее 25-летняя подруга. Они входили в агентурную сеть российской спецслужбы, которая в декабре 2025 года уже совершала теракт в Дарницком районе столицы.
В СБУ рассказали, что агенты попали в поле зрения ФСБ через телеграмм-канал для "легкого заработка". После россияне предоставили им деньги на аренду квартиры в Житомире.
Во временном жилье они обустроили подпольную лабораторию по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ) по инструкции российской спецслужбы,
– говорится в сообщении.
По данным Службы безопасности, для создания СВУ фигурантки покупали компоненты в местных магазинах и на рынке. Чтобы не вызвать подозрения, они ходили в одиночку и меняли одежду. После изготовления взрывчатки они ждали координаты от россиян, где ее закладывать.
СБУ разоблачила женщин заблаговременно – на этапе изготовления первого СВП. Во время обысков правоохранители изъяли компоненты бомбы и телефоны с доказательствами связи с врагом.
Фигурантки находятся под стражей. Их подозревают в подготовке теракта по предварительному сговору группой лиц. Агенткам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
Недавние похожие разоблачения СБУ
В Киевской области СБУ задержала двух мужчин, которые работали на Россию. Они хотели передать координаты для обстрелов, чтобы получить деньги на наркотики. Агентам грозит пожизненное заключение.
После блокировки Starlink для россиян их спецслужбы пытаются завербовать украинцев, чтобы зарегистрировать терминалы. В Службе безопасности предупредили: такое сотрудничество является госизменой и может наказываться пожизненным заключением с конфискацией имущества.