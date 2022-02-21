Теракты в Москве и Санкт-Петербурге: посольство США в России объяснило свое заявление

Российское посольство США предупреждало американцев, которые находятся в России, о возможных терактах в Москве и Санкт-Петербурге. Позже дипломаты объяснили свои предупреждения.

В посольстве заявили, что у них нет большей ответственности, чем безопасность их граждан за границей. Именно поэтому они хотели обеспечить их этой информацией.

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Хотели, чтобы американцы сознательно планировали поездку

В целом посольство США в России опубликовали данные о вероятных терактах в первую очередь из соображений предостережения. По их словам дипломаты хотели обеспечить граждан четкой и оперативной информацией.

Как отмечают в ведомстве, предостережение направлялась на то, чтобы американцы могли планировать свои путешествия в Россию и решать, стоит ли им именно туда ехать.

В сообщениях говорилось, что террористические атаки будут осуществляться на:

метро;

торговые центры;

железнодорожные станции;

другие общественные места.

Также в ведомстве предупреждали о терактах и ​​вдоль российской границы с Украиной. Именно поэтому посольство советовало американским гражданам подумать о выезде из России.

Теракт в российском монастыре: страшный случай

В России парень подорвал себя на входе в женский православный монастырь. Произошел теракт в городе Серпухове.

Из-за взрыва пострадали многие несовершеннолетние. У многих была контузия, а у некоторых и закрытая черепно-мозговая травма. Сам подрывник вроде бы погиб от потери крови.

По определенным данным, нападающим был 18-летний воспитанник приходской школы. Сначала к нему боялись подходить, потому что у него могла быть еще одна бомба.

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