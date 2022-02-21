У посольстві заявили, що не мають більшої відповідальності, аніж безпека їхніх громадян за кордоном. Саме тому хотіли забезпечити їх цією інформацією.

До теми Підготуйте план евакуації: посольство США у Росії попередило американців про ймовірні теракти

Хотіли, щоб американці свідомо планували поїздку

Загалом посольство США в Росії опублікували дані про ймовірні теракти насамперед із міркувань застереження. За їхніми словами, дипломати хотіли забезпечити громадян чіткою та оперативною інформацією.

Зверніть увагу! Як зазначають у відомстві, застереження спрямовувалось на те, щоб американці могли планувати свої подорожі до Росії та вирішувати, чи варто їм саме зараз туди їхати.

У повідомленнях мовилось про те, що терористичні атаки здійснюватимуть на:

метро;

торгові центри;

залізничні станції;

інші громадські місця.

Також у відомстві попереджали про теракти й вздовж російського кордону з Україною. Саме тому посольство радило американським громадянам подумати про виїзд із Росії.

Теракт у російському монастирі: разючий випадок

У Росії хлопець підірвав себе на вході до жіночого православного монастиря. Трапився теракт у місті Серпухів.

Через вибух постраждало багато неповнолітніх. У багатьох була контузія, а в декого і закрита черепно-мозкова травма. Сам підривач нібито помер від втрати крові.

За певними даними, нападником був 18-річний вихованець парафіяльної школи. Спершу до нього боялися підходити, бо він міг мати ще одну бомбу.

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