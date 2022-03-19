Теракты против дипломатов во Львове и минирование моря: развенчиваем очередные фейки России

Россия не устает придумывать все новые и новые фейки. Местные выдумщики уже распространяют дезинформацию о якобы терактах против иностранных дипломатов, минировании химзавода и других странных вбросах.

Фантазия русских фейкотворцев не знает границ, в том числе границ абсурда. Фейки, которые сейчас распространяет Россия, не сравнятся с выдумками о биологическом и химическом оружии, которое якобы мы разрабатываем, однако тоже является мощной дезинформацией.

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Какие фейки распространяет Россия

В первую очередь в России распространяют ложную карту продвижения оккупационных войск. Этим они хотят показать, что война для России идет успешно, хотя это и далеко не так.

Также существует вероятность того, что Россия заминировала отдельные участки Черного моря, чтобы заблокировать путь из Босфора в порты Одессы. С учетом использования тактики "под чужим флагом" Россия может попытаться обвинить в этом Украину.

Кроме того, в российском минобороны заявили о том, что якобы Украина готовит теракт против иностранных дипломатов во Львове. Их якобы должен осуществить полк "Азов", чтобы якобы "обвинить Россию" и оказать давление на НАТО по закрытию неба. Однако это фейк.

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