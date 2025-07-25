По материалам СБУ агент ФСБ получил 15 лет тюрьмы за подготовку терактов против ТЦК

В Хмельницкой области к 15 годам заключения с конфискацией имущества приговорен агент ФСБ, который планировал теракты вблизи подразделений ТЦК и Национальной гвардии. Приговор вынесен на основании материалов Службы безопасности Украины.

Осужденный уже имеет судимости за кражи и сбыт наркотиков. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно о задержанном агенте ФСБ в Хмельницкой области?

Выяснено, что злоумышленником оказался 32-летний житель региона с криминальным прошлым – ранее судимый за кражи и распространение наркотиков. Стремясь "легких денег", мужчина согласился на сотрудничество с представителем "отдела управления ФСБ по Республике Крым", который и завербовал его.

Согласно указаниям куратора, агент должен был изготовить несколько самодельных взрывных устройств для совершения терактов возле админздания ТЦК и подразделения Нацгвардии в Хмельницком. В феврале сотрудники СБУ задержали мужчину на месте, когда тот осуществлял разведку возле потенциальных целей.

Перед тем, как поручить выполнение основной задачи, российский спецслужбист проверял агента – тот собирал информацию о расположении подразделений Сил обороны в областном центре, фиксировал их на камеру телефона и передавал материалы через мессенджеры.

Во время обыска был изъят смартфон, который использовался для шпионажа и связи с ФСБ. Суд признал обвиняемого виновным по статье УК – государственная измена в условиях военного положения.

Расследование проводили сотрудники СБУ в Хмельницкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.