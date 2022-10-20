Пропаганда обвиняет Украину в подготовке терактов: Маляр сказала, били ли ВСУ по России

Оккупанты распространяют фейки якобы Украина планирует теракты в России. Однако наши спецслужбы действуют только на территории своей страны.

Об этом во время брифинга рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает 24 канал. Она подчеркнула, что ВСУ и спецслужбы охраняют украинскую землю и соблюдают все международные конвенции.

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Россияне распространяют фейки о подготовке терактов Украиной

Маляр отметила, что российской пропаганде нужно готовить почву для того, чтобы каким-либо образом оправдать проигрыши и ошибочность вторжения в Украину.

Фактически они пытаются дискредитировать Украину на международном уровне. То есть они освещают Украину как ненадежного партнера и пытаются придумывать фейки о якобы нашей работе на их территории для того, чтобы лишить Украину возможности получать оружие за границей,

– объяснила заместитель министра.

Отметим, что недавно Россия обвинила ВСУ в обстреле Белгородской области. Однако по словам советника Офиса Президента Алексея Арестовича, этот "хлопок" связан с курением в неположенных местах.

Он отметил, что украинская сторона не стреляет по территории России. Кроме того, многие российские военные пересекают границу с Украиной и могут сделать все, что угодно – устроить пожар, начать стрельбу и т.д.

Несколькими днями ранее российская ракета упала на многоэтажку в Белгороде, разрушив верхний этаж. Пропагандисты традиционно обвинили во всем Украину. Однако они, видимо, забыли, что опубликовали в сети неопровержимые доказательства своей причастности.

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