Об этом 24 Каналу рассказал экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, заметив, что Путин может устроить перед так называемыми "выборами" все что угодно.
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Чего ожидать от нынешних выборов
В 1999 году, когда Путин стал премьером, он начал создавать атмосферу террора. Это все делалось вместе с Николаем Патрушевым, который заменил Путина на посту директора ФСБ.
Они сделали это, чтобы активизировать войну с Чечней, чтобы Путина избрали президентом. Далее были теракты на Дубровке, Беслан и тому подобное. За всем этим стоят большие уши путинских спецслужб. В 2018 году он накануне выборов также устроил не совсем теракт, но публичную расправу над Сергеем Скрипалем и его дочерью,
– сказал Жирнов.
Можно назвать десятки имен, которых убил путинский режим за время своего правления. Это и Александр Литвиненко, и Анна Политковская и т.д.
В этом году Путин тоже может что-то похожее осуществить накануне так называемых "выборов", которые состоятся уже в марте. Но ситуация уже несколько иная, ведь Россия находится в полномасштабной войне с Украиной. И здесь могут произойти уже другие интересные "сюрпризы" для Путина вроде рейда российских добровольцев.
Ситуация в России: кратко
- Еще 7 марта посольства США, Великобритании и Германии сообщали об опасности в Москве. Там отмечали, что есть большая угроза террористических актов.
- В то время в Москве увеличили количество патрульных групп. А силовиков перевели на усиленный режим работы.
- Представители "Свободы России" и РДК обратились к своим гражданам. Они отметили, что вынуждены бить по военным позициям российской армии в Белгороде и Курске. Там призывали людей эвакуироваться из городов.