Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов, зауваживши, що Путін може влаштувати перед так званими "виборами" все що завгодно.

Дивіться також Остаточно розв'язані руки: що буде після "перемоги" Путіна та чого чекати від виборів у Росії

Чого очікувати від теперішніх виборів

У 1999 році, коли Путін став прем'єром, він почав створювати атмосферу терору. Це все робилося разом з Ніколаєм Патрушевим, який замінив Путіна на посаді директора ФСБ.

Вони зробили це, щоб активізувати війну з Чечнею, аби Путіна обрали президентом. Далі були теракти на Дубровці, Беслан тощо. За усім цим стоять великі вуха путінських спецслужб. У 2018 році він напередодні виборів також влаштував не зовсім теракт, але публічну розправу над Сергієм Скрипалем та його дочкою,

– сказав Жирнов.

Можна назвати десятки імен, яких вбив путінський режим за час свого правління. Це і Олександр Литвиненко, і Ганна Політковська тощо.

Цього року Путін теж може щось схоже здійснити напередодні так званих "виборів", які відбудуться вже у березні. Але ситуація вже дещо інша, адже Росія перебуває у повномасштабній війні з Україною. І тут можуть статися вже інші цікаві "сюрпризи" для Путіна на кшталт рейду російських добровольців.

Ситуація в Росії: коротко