Об этом 24 каналу рассказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он напомнил, что в посольства доставили окровавленные пакеты, внутри которых были глаза животных.

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Российская провокация в защиту УПЦ МП

Божко отметил, что еще один инцидент произошел в Ватикане. Там неизвестные вымазали экскрементами двери дома посла Украины.

Ярослав Божко глава Центра политических студий "Доктрина" Это можно рассматривать как российскую провокацию в ответ на начало давления со стороны украинской власти на Московский Патриархат. Послом Украины в Ватикане является Андрей Юраш, проделавший когда-то серьезную работу, чтобы Украина получила Томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Он добавил, что Томос ставит под сомнение саму возможность существования УПЦ МП на территории Украины.

Кто стоит за рассылкой конвертов со взрывчаткой в Испании

Божко напомнил, что серия "почтовых" терактов началась в Испании 30 ноября. Тогда в посольство Украины в Мадриде отправили конверт со взрывчаткой. Кроме украинского дипучреждения, такие же пакеты доставили главе правительства Испании Педро Санчесу, а также в Министерство обороны.

По словам главы Центра политических студий "Доктрина", можно было бы предположить, что за этим стоят баски или каталонцы, требующие независимости для своих территорий.

Ярослав Божко глава Центра политических студий "Доктрина" Однако баскская террористическая организация ЕТА уже давно достигла договоренностей с испанскими властями и прекратила деятельность террористическими методами. Да и объекты, выбранные для этих атак, все же свидетельствуют о внешней политике, чем о внутренней испанской.

Он добавил, что теракты являются проявлением внешнего влияния на Испанию со стороны России. Божко отметил, что серия терактов в стране произошла накануне визита министра обороны Испании Маргариты Роблес в Одессу. Вероятно, таким образом Россия пыталась настроить испанское общество против военного сотрудничества с Украиной.

Цель российских терактов

Аналитик подчеркнул, что и рассылка конвертов со взрывчаткой в Испании, и окровавленные свертки украинским дипломатам являются разными формами реализации одного плана. В частности, такими методами Кремль пытается:

Напугать жителей европейских стран и принудительно изменить психологическое состояние населения.

Поднять дискуссию о помощи Украине.

Вывести на первые полосы газет пацифистов, которые будут поднимать вопрос о том, зачем помогать кому-то оружием или о нецелесообразности включения Украины в НАТО.

Он добавил, что, к счастью, правительства европейских стран рационально реагируют на подобные проявления терроризма. В частности, Украина получила от Испании первые системы противовоздушной обороны Hawk.

Это показательный ответ, демонстрирующий то, что никакой террор с российской стороны по отношению к западным государствам невозможен,

– сказал Божко.

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"Почтовый терроризм": коротко