Про це 24 каналу розповів голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він нагадав, що до посольств надійшли закривавлені пакунки, всередині яких були очі тварин.

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Російська провокація на захист УПЦ МП

Божко зауважив, що ще один інцидент стався у Ватикані. Там невідомі особи вимазали екскрементами двері будинку посла України.

Ярослав Божко голова Центру політичних студій "Доктрина" Це можна трактувати як російську провокацію у відповідь на початок тиску з боку української влади на московський патріархат. Послом України у Ватикані є Андрій Юраш, який колись проробив серйозну роботу, аби Україна отримала Томос про автокефалію Православної церкви України.

Він додав, що Томос ставить під сумнів саму можливість існування УПЦ МП на території України.

Хто стоїть за розсиланням конвертів з вибухівкою в Іспанії

Божко нагадав, що серія "поштових" терактів почалася в Іспанії 30 листопада. Тоді до посольства України в Мадриді надіслали конверт з вибухівкою. Окрім української дипустанови, такі ж пакунки доставили главі уряду Іспанії Педро Санчесу, а також до Міністерства оборони.

За словами голови Центру політичних студій "Доктрина", можна було б припустити, що за цим стоять баски або каталонці, які вимагають незалежності для своїх територій.

Ярослав Божко голова Центру політичних студій "Доктрина" Однак баскська терористична організація ЕТА вже давно досягла домовленостей з іспанською владою і припинила діяльність терористичними методами. Та й об'єкти, які були обрані для цих атак, все-таки свідчать про зовнішню безпекову політику, ніж про внутрішню іспанську.

Він додав, що теракти є проявом зовнішнього впливу на Іспанію з боку Росії. Божко зауважив, що серія терактів в країні сталася напередодні візиту міністерки оборони Іспанії Маргарити Роблес до Одеси. Тож, ймовірно, таким чином Росія намагалася налаштувати іспанське суспільство проти військової співпраці з Україною.

Мета російських терактів

Аналітик наголосив, що і розсилання конвертів з вибухівкою в Іспанії, і закривавлені пакунки українським дипломатам є різними формами реалізації одного плану. Зокрема, такими методами Кремль намагається:

Залякати жителів європейських країн та примусово змінити психологічний стан населення.

Підняти дискусію про допомогу Україні.

Вивести на перші шпальти газет пацифістів, які порушуватимуть питання щодо того, навіщо допомагати комусь зброєю або про недоцільність включення України до НАТО.

Він додав, що, на щастя, уряди європейських країн раціонально реагують на такі прояви тероризму. Зокрема, Україна отримала від Іспанії перші системи протиповітряної оборони Hawk.

Це показова відповідь, яка демонструє те, що ніякий терор з російського боку щодо західних держав неможливий,

– сказав Божко.

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"Поштовий тероризм": коротко