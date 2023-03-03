Даже если Путин снова начнет взрывать дома, россиянам будет безразлично, – политтехнолог

Русские инертны и лишены эмпатии. Даже если Владимир Путин захочет повторить сценарий 99-го года и начнет взрывать дома, им все будет безразлично.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он объяснил, что россияне могут реагировать тогда, когда это касается непосредственно их.

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Безуспешная попытка эмпатии

Борис Тизенгаузен отметил, что у россиян была попытка проявить эмпатию. Случилось это после убийства Дарьи Дугиной – дочери соратника Путина и идеолога "русского мира" Александра Дугина. Тогда они даже организовали своеобразную информкампанию, но надолго ее не хватило и результата ни одного не получилось.

"Всем будет плевать на теракты, совершенные руками ФСБ в России. Потому что все, кто хотел уехать (на войну – 24 Канал) идейные – они давно уже лежат в украинской земле. Остались те, кто прячется. Сидят со страхом, что за ними придут и за руку потянут на войну", – сказал Тизенгаузен.

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Вот он – липкий страх

Падающие беспилотники, "хлопки" на военных базах, прикрытие ПВО Москвы Путиным – война уже не обходит Россию. Впрочем, ее жители продолжают упорно молчать, потому что с обеих сторон зажаты разными страхами.

Вот он – липкий страх. С одной стороны – умереть на бессмысленной войне. С другой – сесть на 15 лет по новому закону за дискредитацию вооруженных сил,

– отметил политтехнолог.

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