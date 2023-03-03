Про це в ефірі 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він пояснив, росіяни можуть реагувати тоді, коли це стосується безпосередньо їх.
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Безуспішна спроба емпатії
Борис Тизенгаузен зазначив, що в росіян була спроба проявити емпатію. Сталося це після вбивства Дар’ї Дугіної – доньки соратника Путіна та ідеолога "руського міра" Олександра Дугіна. Тоді вони навіть організували своєрідну інформкампанію, але надовго її не вистачило і результату жодного не вийшло.
"Всім буде плювати на теракти, здійснені руками ФСБ в Росії. Тому що всі, хто хотів поїхати (на війну – 24 Канал) ідейні – вони давно вже лежать в українській землі. Залишилися ті, хто ховається. Сидять зі страхом, що за ними прийдуть і за руку потягнуть на війну", – сказав Тизенгаузен.
Борис Тизенгаузен про слабкості Путіна та розвал Росії: дивитись відео
Ось він – липкий страх
Падаючі безпілотники, "бавовна" на військових базах, прикриття ППО Москви Путіним – війна вже не оминає Росію. Утім, її мешканці продовжують вперто мовчати, бо з обох сторін затиснуті різними страхами.
Ось він – липкий страх. З одного боку – померти на безглуздій війні. З іншого – сісти на 15 років за новим законом за дискредитацію збройних сил,
– відзначив політтехнолог.
З життя Росії: останнє
- Росіяни не тільки бояться, але й продовжують вірити пропаганді-ТБ. Сьогодні Соловйов вчергове погрожував світу ядерною зброєю, а "військовий кореспондент" намагався вгамувати тривоги глядачів традиційним "патєрь нєт".
- Значно лихоманить російських пропагандистів і від останніх подій у Брянській області.
- Раніше Соловйов помріяв в ефірі про захоплення Івано-Франківська. При чому йому байдуже скільки росіян можуть загинути.