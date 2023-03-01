Поразки російської армії стали настільки регулярними, що пропагандисту Владіміру Соловйову доводиться в прямому етері розмірковувати, чому ж так сталося. Він не зміг відгадати причини цього, проте знову, в пориві злості, розмріявся про захоплення України – повідомляє 24 Канал.

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Техніка НАТО знищує росіян

Російський пропагандист визнав, що не варто недооцінювати техніку та зброю країн НАТО, яку вони постачають Україні.

Соловйов почав посилатись на російських військових, які виявились незадоволені тим, що поки вони воюють, в студіях пропагандистів розповідають, що ця зброя ні на що не впливає.

Його обурило також те, що "до України їдуть ешелони з танками", а росіяни за цим нібито спостерігають й нічого не можуть зробити.

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Після цього один з гостей студії Соловйова намагався почати погрожувати Заходу, що Росія не буде воювати з танками (натякаючи на ядерну зброю – 24 Канал), але сам Соловйов його перебив та сказав, що їм ніхто не вірить.

Тепер Зеленський – серйозний опонент

Після невдалої спроби захопити Київ та всю Україну, в студії пропагандистів заговорили про серйозність та небезпеку Володимира Зеленського.

До України та Зеленського, звісно, потрібно ставитись серйозно. Він небезпечний, він не простий, він енергійний, він в цій історії відіграє велику роль,

– сказав гість студії.

Він додав, що російське суспільство може втратити "стабільність" й це може статись будь-якої миті.

Армія на Івано-Франківськ

Сам же Соловйов ніяк не може змиритись із поразкою Росії у війні та продовжує генерувати безглузді ідеї щодо захоплення Києва та інших міст України.

Тепер він мріє про захопення Івано-Франківська.

Я вважаю, що нам потрібно створювати армію на Київ, нам потрібно створювати армію на Івано-Франківськ. Тобто прямо казати, що наше завдання – це "звільнення історичних російських земель від нацизму",

– сказав пропагандист.

При цьому Соловйову все одно, скільки росіян загине, хоч 100 тисяч, хоч 200 тисяч, хоч один мільйон.

Не можна грати в нічию й Захід повинен розуміти, що ми не зупинимось на Україні,

– сказав Соловйов.

Коли один із гостей студії запитав Соловйова, чому ж немає іноземних найманців в полоні у росіян, той ухилився від відповіді та сказав, що не хоче, щоб його потім цитували.

Російська пропаганда деградує