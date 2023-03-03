Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Борис Тизенгаузен. Коментуючи "ДРГ" у Брянській області російський правозахисник Марк Фейгін сказав, що влада в Росії зміниться саме так.
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Це не схоже на ДРГ
Тизенгаузен розповів, що ця ситуація виглядає доволі дивно. ДРГ не заходять, аби зробити селфі на тлі табличок з населеним пунктом, не заходять під камери. Вони роблять це доволі приховано – зайшли і виконали своє завдання.
Крім того, феєрично закінчилась ця історія. ФСБ викатила текст, у якому говорить, що вона витіснила українську ДРГ на територію України й далі її накрили артилерійським обстрілом на тій території, куди витіснили. Накрили ліси, поля, не знаю, що ще,
– зазначив політтехнолог.
Він додав, що історія доволі дивна. Україна на офіційному рівні вже заявила, що ніяких ДРГ у Росію вона не посилає. Однак ця ситуація, з допомогою російських громадян, показала, що ФСБ абсолютно безпомічна й непотрібна, якщо тут така ситуація може відбутись.
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Росіяни самі дискредитують ФСБ
За словами політтехнолога, ця ситуація повністю дискредитує керівництво ФСБ. Бенефіціаром подібної акції можуть бути люди всередині Росії, які зацікавлені в заміщенні керівництва ФСБ. ДРГ зайшли – вийшли, пофотографувались, нікого ФСБ не піймала, нікого не ліквідувала, показала якесь кіно з обстріляним авто.
"Загалом усе якось похмуро виглядає. Я думав, що це акція, схожа на 1999 рік, коли Путін вирішив підірвати будинки в Росії, аби виправдати другу чеченську кампанію. Я чекав чогось подібного. Однак у підсумку все завершилось якимось "пшиком", – зауважив Тизенгаузен.
Як він зазначив, Путін після цього провів засідання комітету оборони. Він напевно говорив там про терористів, бив ніжкою, можливо і якусь контртерористичну операцію оголосив, однак це не виключає величезних проблем для Росії.
Ми ж бачимо, що російські пропагандисти виють на болотах через безпілотники, через міфічні ДРГ. Тобто, війна в повній мірі ще не прийшла на російську територію, але страх уже поширюється,
– наголосив політтехнолог.
"ДРГ" у Брянській області: останні новини
- У четвер, 2 березня, у Брянській області стався інцидент, в якому Росія намагалася звинуватити Україну. Однак росіяни шукають винуватців зовсім не там, де потрібно.
- Президенту Росії Владіміру Путіну зовсім не обов'язково скликати Радбез через роботу "українських диверсантів" у Брянській області. Він може використати ситуацію на свою користь.
- Окупанти поширюють фейк про "українську ДРГ", яка 2 березня зайшла на територію Брянської області Росії. Російський правозахисник опублікував несподівану версію тих подій,згідно з якою, у Кремлі готували напад під "фальшивим прапором" із дуже жорсткими наслідками, але втрутилися бійці Російського добровольчого корпусу.