Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на ABC News. Американские правоохранители готовятся к возможным атакам-имитаторам.

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США под угрозой терактов

Особую опасность представляют атаки с применением транспортных средств, что давно пропагандируются террористическими организациями, в частности ИГИЛ.

По данным ABC, в последние месяцы группировка активизировала призывы к своим сторонникам организовывать таранные атаки с массовыми жертвами, особенно после начала конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года.

Что советует ФБР

Правоохранительные органы получили список подозрительных признаков, которые могут свидетельствовать о подготовке к атакам:

слежка за объектами или людьми;

использование поддельных документов;

оформление кредитов для аренды транспортных средств.

Последние теракты в США

К слову, 1 января в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Cybertruck у входа в отель Trump Las Vegas. В результате инцидента есть погибший и несколько раненых. Полиция, как и миллиардер Илон Маск, не исключают версию теракта.

В тот же день в Новом Орлеане авто въехало в толпу, после чего произошла стрельба. У нападавшего обнаружили флаг террористической группировки ИГИЛ, что подтвердило версию террористической атаки.

