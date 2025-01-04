Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Столица США находится в состоянии "повышенной угрозы"

Первое событие должно произойти в понедельник, когда Конгресс соберется, чтобы утвердить результаты президентских выборов, состоявшихся через четыре года после бунта на Капитолии 6-го января 2021 года.

Вторым будут государственные похороны покойного президента Джимми Картера. Он начнется с церемонии и процессии во вторник и завершится в четверг.

Напомним, что о том, что Джимми Картер умер, стало известно 29 декабря. На момент смерти ему было 100 лет.

Последнее резонансное событие состоится 20 января, когда состоится инаугурация новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

"Такого никогда раньше не случалось. У нас есть три особых события национальной безопасности в течение 15-дневного периода. Но я вам скажу, что мы гибкие. Мы способны адаптироваться. Мы работали над этими событиями, в некоторых случаях, годами. Так что, мы будем готовы", – сказал журналистам в пятницу Мэтт Маккул, специальный агент Секретной службы США в Вашингтоне.