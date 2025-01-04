Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Столиця США перебуває в стані "підвищеної загрози"

Перша подія має відбутися в понеділок, коли Конгрес збереться, щоб затвердити результати президентських виборів, що відбулися через чотири роки після бунту на Капітолії 6-го січня 2021 року.

Другим буде державний похорон покійного президента Джиммі Картера. Він розпочнеться з церемонії та процесії у вівторок і завершиться у четвер.

Нагадаємо, що про те, що Джиммі Картер помер, стало відомо 29 грудня. На момент смерті йому було 100 років.

Остання резонансна подія відбудеться 20 січня, коли відбудеться інавгурація новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

"Такого ніколи раніше не траплялося. У нас є три особливі події національної безпеки протягом 15-денного періоду. Але я вам скажу, що ми гнучкі. Ми здатні адаптуватися. Ми працювали над цими подіями, у деяких випадках, роками. Отже, ми будемо готові", – сказав журналістам у п’ятницю Метт Маккул, спеціальний агент Секретної служби США у Вашингтоні.