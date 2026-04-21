Планировал двойной теракт: СБУ задержала несовершеннолетнего на Полтавщине

Контрразведка СБУ предупредила подготовку терактов в Полтавской области. Задержали несовершеннолетнего агента России, который планировал два взрыва в Кременчуге.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины.

Что известно о подготовке терактов в Полтавской области?

По данным следствия, 17-летний юноша установил вблизи местного отделения полиции два самодельных взрывных устройства с дистанционным управлением. По замыслу кураторов, первый взрыв должен был произойти ночью 17 апреля, а второй – уже после прибытия экстренных служб.

Правоохранители заблаговременно разоблачили этот план и обезвредили взрывчатку. Подозреваемого задержали сразу после закладки устройств.

Следствие установило, что подросток попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал подработку в Telegram. Получив инструкции, он приобрел компоненты для взрывчатки и собрал их в арендованном гараже за деньги, предоставленные куратором.

Во время обысков у него изъяли остатки материалов для СВП и средства связи с доказательствами контактов с представителем российских спецслужб.

Ему объявлено подозрение по статьям о покушении на совершение террористического акта. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание – до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Операцию провели сотрудники СБУ в Полтавской области совместно с прокуратурой.

