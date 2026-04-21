Планировал двойной теракт: СБУ задержала несовершеннолетнего на Полтавщине
- На Полтавщине СБУ задержала 17-летнего агента России, который планировал два взрыва в Кременчуге.
- Подозреваемого задержали после закладки взрывчатки, ему грозит до 10 лет заключения за покушение на теракт.
Контрразведка СБУ предупредила подготовку терактов в Полтавской области. Задержали несовершеннолетнего агента России, который планировал два взрыва в Кременчуге.
Об этом сообщила Служба безопасности Украины.
Смотрите также СБУ ликвидировали ботоферму на 20 000 аккаунтов, которая распространяла российскую пропаганду
Что известно о подготовке терактов в Полтавской области?
По данным следствия, 17-летний юноша установил вблизи местного отделения полиции два самодельных взрывных устройства с дистанционным управлением. По замыслу кураторов, первый взрыв должен был произойти ночью 17 апреля, а второй – уже после прибытия экстренных служб.
Правоохранители заблаговременно разоблачили этот план и обезвредили взрывчатку. Подозреваемого задержали сразу после закладки устройств.
Следствие установило, что подросток попал в поле зрения российских спецслужб, когда искал подработку в Telegram. Получив инструкции, он приобрел компоненты для взрывчатки и собрал их в арендованном гараже за деньги, предоставленные куратором.
Во время обысков у него изъяли остатки материалов для СВП и средства связи с доказательствами контактов с представителем российских спецслужб.
Ему объявлено подозрение по статьям о покушении на совершение террористического акта. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание – до 10 лет заключения с конфискацией имущества.
Операцию провели сотрудники СБУ в Полтавской области совместно с прокуратурой.
В Одессе СБУ со стрельбой задержала военных ТЦК со стрельбой
По информации из социальных сетей сообщается о якобы задержании военнослужащих территориального центра комплектования. Также писали о якобы стрельбе.
В сообщениях утверждается, что во время задержания у них якобы обнаружили биты, кастеты и деньги.