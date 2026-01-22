К таким выводам пришел блогер и общественный деятель Евгений Прокопишин, сравнивая ситуацию с уборкой улиц от снега и льда в Харькове и Киеве.

К теме "Харьков готовился, Киев – не подготовлен совсем": Шмыгаль оценил энергетический кризис

Что рассказал Прокопишин о подходе Терехова?

По словам блогера, ему попались фото и видео из тылового Киева и из прифронтового Харькова.

Грустно становится за столицу страны ... Почему в Харькове при значительно больших обстрелах и с меньшим бюджетом мэр города Терехов смог наладить работу коммунальных служб. Улицы почищены от снега, никто не падает и не ломает руки/ноги/позвоночник,

– подчеркнул он.

Что касается Киева, то Прокопишин подчеркивает, мэр столицы Кличко с этим почему-то не справился, имея значительно больше ресурсов и точно не больше обстрелов от россиян.

"Единственное с чем прекрасно справился Кличко, так это с организацией работы собственных ботоферм и коррупцией...", – отметил блогер.



Какой была ситуация и какой стала в Харькове / Фото взято из Facebook-страницы Евгения Прокопишина

В то же время, заметил он, Терехов и его команда, судя по состоянию дел в Харькове, планируют, проводят подготовительные работы, оперативно реагируют.

"Это о системном подходе и качественном менеджменте – причем, реально в 30 километрах от линии фронта. Поэтому Кличко может сколько угодно придумывать отмазки по энергетике (там и он частично прав, и его противники также), но работа коммунальщиков это полностью его ответственность", – констатировал он.

Евгений Прокопишин добавляет, что киевляне (настоящие, а не боты) массово жалуются в соцсетях на городской совет, который провалил абсолютно все, имея фактически неограниченные ресурсы.