Терехов отказался комментировать снос памятника Жукову в Харькове

На днях в Харькове снесли бюст советскому маршалу Георгию Жукову. Мэр города Игорь Терехов отказался комментировать ситуацию.

Журналисты единого телемарафона спросили Терехова, может ли он прокомментировать снос памятника Жукову в Харькове, и правда ли это, сообщает 24 канал.

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Он сказал, что ему нечего комментировать.

Я видел такие же кадры, как и вы, что здесь комментировать,

– заявил Терехов.

На вопрос журналистки, было ли это инициативой городских властей, он сказал, что к этому вопросу вернутся после войны.

Ранее Терехов выступал за "увековечение памяти" Жукова

Напомним, что ранее глава городской администрации неоднократно выступал против сноса памятника маршала Жукова и против переименования топонимов, имеющих его имя.

Кто же снес памятник советскому маршалу в Харькове

Константин Немичев сообщил, что бюст снесло спецподразделение "KRAKEN". Глава подразделения опубликовал видео, на котором видно, как бюст Жукова падает с постамента, после чего его грузят в самосвал и увозят на свалку.

Спецподразделение "KRAKEN" демонтировало памятник кумиру Путина Маршалу-мяснику Жукову. Жуков – чудовище, виновное в смертях 400 тысяч украинцев, репрессиях, мародерстве, массовых расстрелах,

– написал Немичев в своем телеграм-канале.

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