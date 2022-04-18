Журналісти єдиного телемарафону запитали у Терехова, чи може він прокоментувати знесення пам'ятника Жукову у Харкові й чи правда це, повідомляє 24 канал.

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Він сказав, що йому нема чого коментувати.

Я бачив такі ж кадри, як і ви, що тут коментувати,

– заявив Терехов.

На запитання журналістки, чи це ініціатива міської влади, він сказав, що до цього питання повернуться після війни.

Раніше Терехов виступав за "увічнення пам'яті" Жукова

Нагадаємо, що раніше очільник місцевої адміністрації неодноразово виступав проти знесення пам'ятника маршала Жукова і проти перейменування топонімів, які мають його ім'я.

Хто ж зніс пам'ятник радянському маршалу у Харкові

Костянтин Немічев повідомив, що бюст зніс спецпідрозділ "KRAKEN". Очільник підрозділу опублікував відео, на якому видно, як бюст Жукова падає з постаменту, після чого його вантажать у самоскид і відвозять на звалище.

Спецпідрозділ "KRAKEN" демонтував пам'ятник кумиру Путіна маршалу-м'яснику Жукову. Жуков – потвора, яка винна у смертях 400 тисяч українців, репресіях, мародерстві, масових розстрілах,

– написав Немічев у своєму телеграм-каналі.

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