"К харьковчанам буду обращаться по-русски": Терехов о штрафе по поводу нарушения языкового закона

Мэр Харькова Игорь Терехов нарушил языковое законодательство. В эфире информационного телемарафона он обратился к харьковчанам на русском языке.

В эфире телемарафона "Единые новости" и в своих обращениях к горожанам харьковский городской голова использовал русский язык. Теперь он должен заплатить штраф в размере 3400 гривен.

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Терехов прокомментировал свое обращение на русском

Терехов прокомментировал этот инцидент. Он подчеркнул, что сейчас в стране есть более важные вопросы. Также он рассказал, будет ли и дальше использовать русский в своих обращениях.

Я считаю, что сегодня у нас совсем другие дела. Я считаю, что самое главное для нас сегодня – победа. Официально я буду разговаривать на украинском. Что касается моего общения с харьковчанами – я буду общаться на русском,

– сказал Терехов.

Также он не уточнил, будет ли платить штраф за нарушение языкового закона. На обжалование постановления Терехова есть время до 4 декабря.

Что известно об инциденте: главное

За неиспользование государственного языка в обращениях к харьковчанам, а также в эфире телемарафона, мэр Харькова Игорь Терехов должен заплатить штраф в размере 3400 гривен.

Соответствующее постановление о наложении штрафа вынес уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он подчеркнул, что мэр Харькова нарушил Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Напомним, что до 24 февраля Игорь Терехов изредка переходил на украинский. Однако он все же неоднократно обещал, что извлечет уроки государственного языка.

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