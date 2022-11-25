"К харьковчанам буду обращаться по-русски": Терехов о штрафе по поводу нарушения языкового закона
Источник:Общественное
Мэр Харькова Игорь Терехов нарушил языковое законодательство. В эфире информационного телемарафона он обратился к харьковчанам на русском языке.
В эфире телемарафона "Единые новости" и в своих обращениях к горожанам харьковский городской голова использовал русский язык. Теперь он должен заплатить штраф в размере 3400 гривен.
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Терехов прокомментировал свое обращение на русском
Терехов прокомментировал этот инцидент. Он подчеркнул, что сейчас в стране есть более важные вопросы. Также он рассказал, будет ли и дальше использовать русский в своих обращениях.
Я считаю, что сегодня у нас совсем другие дела. Я считаю, что самое главное для нас сегодня – победа. Официально я буду разговаривать на украинском. Что касается моего общения с харьковчанами – я буду общаться на русском,
– сказал Терехов.
Также он не уточнил, будет ли платить штраф за нарушение языкового закона. На обжалование постановления Терехова есть время до 4 декабря.
Что известно об инциденте: главное
- За неиспользование государственного языка в обращениях к харьковчанам, а также в эфире телемарафона, мэр Харькова Игорь Терехов должен заплатить штраф в размере 3400 гривен.
- Соответствующее постановление о наложении штрафа вынес уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень. Он подчеркнул, что мэр Харькова нарушил Закон Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
- Напомним, что до 24 февраля Игорь Терехов изредка переходил на украинский. Однако он все же неоднократно обещал, что извлечет уроки государственного языка.